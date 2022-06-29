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Как выбрать стильную обувь на лето: самые актуальные модели босоножек и кроссовок (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Стильная пара обуви способна спасти даже самый грустный и устаревший образ
Стильная пара обуви способна спасти даже самый грустный и устаревший образ

В первую очередь обувь должна быть удобной.

Летом, помимо красивых и стильных нарядов: платьев, юбок или джинсов, особое внимание стоит обратить и на обувь. Многие прошлогодние модели актуальны и этим летом, однако от некоторых устаревших трендов все же стоит отказаться. Однако сегодня мы хотим рассказать о том, как выбрать обувь так, чтобы она прослужила несколько сезонов.

Стилист Мария Шеди в своем модном блоге в Инстаграм отметила 4 основных критерия в выборе обуви на лето, которых стоит придерживаться. А также она наглядно показала примеры базовых, актуальных и уже устаревших моделей обуви на лето.

Как выбирать обувь на лето

  • Первое, на что стоит обратить внимание при примерке — комфорт. Так как летнюю обувь чаще всего носят босиком, нужно сразу предотвращать появление мозолей.
  • Материал — неважно, что это будет: эко-кожа, кожа, замша, главное, чтобы оно было сшито качественно. Только так обувь будет смотреться дорого, независимо от материала.
  • Декор — сейчас в тренде различные ремешки, застежки, объемные ремешки.
  • Цвет обуви — также можно выбирать любой, главное, чтобы он резонировал с цветовой палитрой вашего гардероба.

Устаревшие, базовые и актуальные модели обуви на лето 2022

  • Босоножки
Устаревшие, базовые и актуальные модели обуви на лето 2022
  • Сандалии
Устаревшие, базовые и актуальные модели обуви на лето 2022
  • Мюли
Устаревшие, базовые и актуальные модели обуви на лето 2022
  • На плоском ходу
Устаревшие, базовые и актуальные модели обуви на лето 2022
  • Туфли
Устаревшие, базовые и актуальные модели обуви на лето 2022
  • Кеды
Устаревшие, базовые и актуальные модели обуви на лето 2022
  • Кроссовки
Устаревшие, базовые и актуальные модели обуви на лето 2022

Ранее "Телеграф" писал, какие сандалии этим летом находятся в трендах на первом месте.

Теги:
#Мода #Обувь #Стиль