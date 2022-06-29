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Как выбрать купальник на лето 2022, чтобы скрыть все недостатки фигуры: самые стильные модели (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Секреты выбора идеального купальника Новость обновлена 29 июня 2022, 12:35
Секреты выбора идеального купальника

Даже самый открытый купальник может подчеркнуть все достоинства фигуры, а также скрыть все ее недостатки.

Чтобы летом на пляже выглядеть красиво нужно не только выбрать стильный и модный купальник, а и при этом чувствовать себя в нем уверенно и комфортно. А так как многие девушки комплексуют по поводу своей фигуры, можно подобрать такую пляжную одежду, которая визуально все скорректирует, и скроет все недостатки.

С помощью правильно подобранного купальника можно визуально удлинить ноги и даже увеличить грудь, считает стилист Ольга Льдокова. В своем модном блоге в Инстаграм она опубликовала несколько полезных советов, на что стоит обратить внимание при выборе купальника.

Как выбрать идеальный купальник:

  • Чтобы удлинить ноги, нужно выбирать модели с высоким вырезом бедра.
Самые стильные купальники 2022
  • Чтобы визуально увеличить объем груди, выбирайте лиф с драпировкой.
Самые стильные купальники 2022
  • А для уменьшения груди — поможет верх из однотонных тканей без лишних элементов, либо слитные купальники.
Самые стильные купальники 2022
  • Визуально скорректировать фигуру также помогут ассиметричные купальники с вырезами.
Самые стильные купальники 2022
Самые стильные купальники 2022
  • А для того, чтобы скрыть живот лучше выбирать слитные купальники.
Самые стильные купальники 2022

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Теги:
#Мода #Стиль #Купальник