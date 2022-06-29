Укр

Топ-5 трендов лета: ваш гардероб устарел, если там нет этих вещей (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
148
При формировании летнего гардероба учитывайте тренды сезона
При формировании летнего гардероба учитывайте тренды сезона

Этим летом легко быть самой стильной, если знаешь главные тенденции

Мода этим летом впечатляет разнообразием. В тренде минималистические и романтические платья, яркие купальники с вырезами и завязками. Чтобы не потеряться в ворохе тенденций, можно всего лишь запомнить топ-5 трендов сезона и всегда выглядеть стильно.

Как пишет "Телеграф", о главных тенденциях лета-2022 рассказала стилист-имиджмейкер под ником stylist.ksu в Instagram. Она порекомендовала выгуливать как минимум пять образов, если вы хотите быть самыми модными этим летом.

Брючный костюм

Мастхэв в летнем гардеробе – брючный костюм. Особенно в тренде – яркие и насыщенные оттенки.

Брючный костюм
Стильный выбор

Платье с вырезами

Пожалуй, самый летний элемент одежды – платье. Разнообразие фасонов этого сезона впечатляют. Если хотите быть самой стильной, то выбирайте моделями с вырезами.

Платье с вырезами
Смелые и красивые образы с платьями

Широкие джинсы

Без комфортных джинсов не обойтись и в летний период. Сейчас актуальные широкие джинсы от светло-голубого до зеленоватого цвета.

Широкие джинсы
Ультрамодный фасон

Костюм шорты+рубашка

Комбинация шорты и рубашка – не только практичный, но и стильный выбор этого лета. К тому же, вещи можно комбинировать как вместе, так и в отдельности в других луках. Сочные цвета – в тренде.

Костюм шорты+рубашка
Удобно и модно

Корсеты

Женственной и утонченный элемент гардероба – корсет. Летом его можно надевать прямо на голое тело, а не поверх блузы или рубашки.

Корсеты
Подчеркнет женственность

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать модную обувь на лето-2022. Узнайте, какие кроссовки и босоножки в тренде этого сезона. А также мы писали, что есть как минимум пять деталей в одежде, способных испортить самый стильный образ. Эти ошибки лучше избегать, иначе будете выглядеть неактуально.

Теги:
#Мода #Лето #Стиль #Тренды