Топ-5 трендов лета: ваш гардероб устарел, если там нет этих вещей (фото)

Этим летом легко быть самой стильной, если знаешь главные тенденции

Мода этим летом впечатляет разнообразием. В тренде минималистические и романтические платья, яркие купальники с вырезами и завязками. Чтобы не потеряться в ворохе тенденций, можно всего лишь запомнить топ-5 трендов сезона и всегда выглядеть стильно.

Как пишет "Телеграф", о главных тенденциях лета-2022 рассказала стилист-имиджмейкер под ником stylist.ksu в Instagram. Она порекомендовала выгуливать как минимум пять образов, если вы хотите быть самыми модными этим летом.

Брючный костюм

Мастхэв в летнем гардеробе – брючный костюм. Особенно в тренде – яркие и насыщенные оттенки.

Стильный выбор

Платье с вырезами

Пожалуй, самый летний элемент одежды – платье. Разнообразие фасонов этого сезона впечатляют. Если хотите быть самой стильной, то выбирайте моделями с вырезами.

Смелые и красивые образы с платьями

Широкие джинсы

Без комфортных джинсов не обойтись и в летний период. Сейчас актуальные широкие джинсы от светло-голубого до зеленоватого цвета.

Ультрамодный фасон

Костюм шорты+рубашка

Комбинация шорты и рубашка – не только практичный, но и стильный выбор этого лета. К тому же, вещи можно комбинировать как вместе, так и в отдельности в других луках. Сочные цвета – в тренде.

Удобно и модно

Корсеты

Женственной и утонченный элемент гардероба – корсет. Летом его можно надевать прямо на голое тело, а не поверх блузы или рубашки.

Подчеркнет женственность

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать модную обувь на лето-2022. Узнайте, какие кроссовки и босоножки в тренде этого сезона. А также мы писали, что есть как минимум пять деталей в одежде, способных испортить самый стильный образ. Эти ошибки лучше избегать, иначе будете выглядеть неактуально.