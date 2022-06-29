Какие брюки в моде этим летом: 8 самых трендовых фасонов (фото)

Правильный фасон брюк сделает летний образ умопомрачительным

Летняя мода в этом сезоне предлагает широчайший выбор трендовых платьев и актуальных юбок. Тем, кто больше предпочитает брюки, также понравятся новые модели и фасоны. А современные расцветки будут по вкусу даже самой капризной моднице.

Как пишет "Телеграф", о самых трендовых моделях брюк лета-2022 рассказала стилист Ольга Льдокова в Instagram. По ее словам, на лето лучше выбирать лёгкие, дышащие натуральные ткани. А среди цветов в топе как белый, так и яркие однотонные оттенки и принты.

Широкие прямые брюки

Универсальный для всех типов фигуры фасон.

Подойдет каждой

Палаццо со складками

Эта модель брюк подойдет более высоким девушкам.

Более нарядный вариант

Широкие на резинке брюки

Удачный вариант для лета, который отлично сядет, в том числе, на широких бедрах.

Практично и стильно

Карго

Брюки карго стилист советует сочетать с более женственными и изящными элементами образа.

Карго в тренде

Брюки с высокой посадкой

Высокая посадка все еще остается актуальной.

Посадка брюк не имеет ограничений

Слегка зауженные брюки

Такой фасон летних брюк при правильной посадке выгодно подчеркнет прелести фигуры.

Шикарный летний фасон

Брюки с заниженной посадкой

Ультрамодный вариант посадки, который снова вернулся, лучше выбирать обладательницам плоского живота.

Для самых стройных

Клеш

Летние брюки должны быть выполнены из плотной ткани, чтобы "держать" фасон.

Такие брюки станут акцентом в летнем образе

Ранее "Телеграф" писал о главных трендах лета-2022. Если вы будете учитывать актуальные тенденции при формировании образа, то не останетесь незамеченной.