Какие брюки в моде этим летом: 8 самых трендовых фасонов (фото)
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Правильный фасон брюк сделает летний образ умопомрачительным
Летняя мода в этом сезоне предлагает широчайший выбор трендовых платьев и актуальных юбок. Тем, кто больше предпочитает брюки, также понравятся новые модели и фасоны. А современные расцветки будут по вкусу даже самой капризной моднице.
Как пишет "Телеграф", о самых трендовых моделях брюк лета-2022 рассказала стилист Ольга Льдокова в Instagram. По ее словам, на лето лучше выбирать лёгкие, дышащие натуральные ткани. А среди цветов в топе как белый, так и яркие однотонные оттенки и принты.
Широкие прямые брюки
Универсальный для всех типов фигуры фасон.
Палаццо со складками
Эта модель брюк подойдет более высоким девушкам.
Широкие на резинке брюки
Удачный вариант для лета, который отлично сядет, в том числе, на широких бедрах.
Карго
Брюки карго стилист советует сочетать с более женственными и изящными элементами образа.
Брюки с высокой посадкой
Высокая посадка все еще остается актуальной.
Слегка зауженные брюки
Такой фасон летних брюк при правильной посадке выгодно подчеркнет прелести фигуры.
Брюки с заниженной посадкой
Ультрамодный вариант посадки, который снова вернулся, лучше выбирать обладательницам плоского живота.
Клеш
Летние брюки должны быть выполнены из плотной ткани, чтобы "держать" фасон.
Ранее "Телеграф" писал о главных трендах лета-2022. Если вы будете учитывать актуальные тенденции при формировании образа, то не останетесь незамеченной.