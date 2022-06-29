Топ-9 базовых вещей гардероба, без которых вам не обойтись этим летом(фото)
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Без базовой одежды у вас нет шанса выглядеть модно
Даже если вы следуете главным трендам этого лета, ваш летний гардероб будет неполноценным без базовых вещей. Стилисты выделяют по меньшей мере 9 обязательных позиций, без которых ваши образы в этом сезоне невозможны.
Как передает "Телеграф", правила формирования базового летнего гардероба рассказала стилист под ником styleme.by в Instagram. По ее словам, эти базовые вещей прекрасно подойдут для ношения в городе, а некоторые из них можно взять и на отдых.
Стилист отмечает, что формируя базовый летний гардероб очень важно уделять внимание составу одежды. Наиболее подходящие ткани: лён, хлопок, шёлк, вискоза, рами, модал.
Базовая одежда для лета
Футболка
Обычно базовая футболка однотонная, белая или черная, без каких-либо дополнительных деталей или элементов.
Юбка
Выбирайте удобную вам длину, расцветки – более спокойные и неяркие, в том числе это касается принтов.
Жакет или джинсовая куртка
В качестве верхнего слоя используйте жакет, к примеру, белого или бежевого цвета. Также пригодится для многих луков базовая джинсовая куртка.
Рубашка
Незаменимая вещь в летнем гардеробе. Выбирайте базовые цвета и принты, один из таких – полоска.
Шорты
Летние шорты могут быть как из джинсовой, так и из других тканей. Учитывайте, что фасон в базе лаконичен.
Летняя обувь
В базовом гардеробе должны быть как минимум два вида летней обуви – босоножки, кеды или кроссовки.
Брюки или джинсы
Конечно, не обойтись без базовых моделей брюк. Если хотите носить джинсы, то они должны легко комбинироваться с остальной вашей одеждой.
Платье или сарафан
Базовые платья и сарафаны выполнены из практичных материалов, не имеют дополнительных украшений. Цвета также должны быть базовыми, чтобы будущий лук можно было дополнять яркими акцентами.
Летние сумки
Учитывая, какой стиль в одежде вы предпочитаете, подбирайте сумку. Лучше, чтобы было несколько базовых сумок.
Стоит добавить, что эти советы условны, так как каждая девушка формирует базовый гардероб в соответствии со своим стилем жизни и вкусом.
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