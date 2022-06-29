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Топ-9 базовых вещей гардероба, без которых вам не обойтись этим летом(фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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База поможет собирать летом стильные луки
База поможет собирать летом стильные луки

Без базовой одежды у вас нет шанса выглядеть модно

Даже если вы следуете главным трендам этого лета, ваш летний гардероб будет неполноценным без базовых вещей. Стилисты выделяют по меньшей мере 9 обязательных позиций, без которых ваши образы в этом сезоне невозможны.

Как передает "Телеграф", правила формирования базового летнего гардероба рассказала стилист под ником styleme.by в Instagram. По ее словам, эти базовые вещей прекрасно подойдут для ношения в городе, а некоторые из них можно взять и на отдых.

Стилист отмечает, что формируя базовый летний гардероб очень важно уделять внимание составу одежды. Наиболее подходящие ткани: лён, хлопок, шёлк, вискоза, рами, модал.

Базовая одежда для лета

Футболка

Обычно базовая футболка однотонная, белая или черная, без каких-либо дополнительных деталей или элементов.

Футболка
Для базы выбирайте нейтральные цвета

Юбка

Выбирайте удобную вам длину, расцветки – более спокойные и неяркие, в том числе это касается принтов.

Юбка
Выбор летних юбок разнообразен

Жакет или джинсовая куртка

В качестве верхнего слоя используйте жакет, к примеру, белого или бежевого цвета. Также пригодится для многих луков базовая джинсовая куртка.

Жакет и джинсовая куртка
Важная часть гардероба

Рубашка

Незаменимая вещь в летнем гардеробе. Выбирайте базовые цвета и принты, один из таких – полоска.

Рубашка
Лучше носите натуральные ткани

Шорты

Летние шорты могут быть как из джинсовой, так и из других тканей. Учитывайте, что фасон в базе лаконичен.

Шорты
Купите несколько шортов на лето

Летняя обувь

В базовом гардеробе должны быть как минимум два вида летней обуви – босоножки, кеды или кроссовки.

Летняя обувь
Обувной мастхэв

Брюки или джинсы

Конечно, не обойтись без базовых моделей брюк. Если хотите носить джинсы, то они должны легко комбинироваться с остальной вашей одеждой.

Брюки и джинсы
На более прохладную погоду

Платье или сарафан

Базовые платья и сарафаны выполнены из практичных материалов, не имеют дополнительных украшений. Цвета также должны быть базовыми, чтобы будущий лук можно было дополнять яркими акцентами.

Платье и сарафан
Базовые варианты

Летние сумки

Учитывая, какой стиль в одежде вы предпочитаете, подбирайте сумку. Лучше, чтобы было несколько базовых сумок.

Летние сумки
Выбирайте под свой стиль

Стоит добавить, что эти советы условны, так как каждая девушка формирует базовый гардероб в соответствии со своим стилем жизни и вкусом.

Ранее "Телеграф" рассказал, какие 5 деталей в одежде испортят даже самый модный образ. Избегайте этих ошибок и будете выглядеть стильно.

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#Мода #Стиль