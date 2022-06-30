Топовые платья этого лета: стилист назвала 9 главных трендов (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 58
Модницам есть что примерить этим летом
В сезоне лето-2022 дизайнеры предложили невероятное количество разных моделей платьев на любой вкус. Чтобы быть самой стильной, всего лишь запомните несколько главных тенденций.
Как передает "Телеграф", о самых трендовых платьях рассказала имидж-консультант под ником stylist.inna в Instagram. По ее словам, есть как минимум 9 трендов, которые помогут выбрать актуальный фасон изделия.
Какие платья в моде летом-2022
Цветочный принт
Стилист советует сочетать платья в мелкий цветок с грубой обувью.
Объемные рукава
Платья с акцентными рукавами держатся в тренде.
Трикотаж
Уютные трикотажные модели легко вписать и в летний гардероб.
Нестандартный принт
Более нетрадиционные расцветки приветствуются: не бойтесь экспериментировать.
Макси
Длинные платья и сарафаны актуальны в этом сезоне.
Прозрачность
Прозрачные модели комбинируйте с неординарным низом – это могут быть топ и велосипедки или же яркое облегающее платье.
Глубокое декольте
В жаркую погоду есть все условия продемонстрировать все прелести фигуры.
Нотка инфантильности
Такие платья лучше сочетать с противоположными стилями, к примеру, грубой обувью и аксессуарами.
Вырезы
Платья со всевозможными вырезами не теряют актуальности.
Ранее "Телеграф" рассказал, как собрать базовый гардероб этим летом. Стилист назвала вещи, без которых невозможен ни один стильный образ в это время года.