Топовые платья этого лета: стилист назвала 9 главных трендов (фото)

Модницам есть что примерить этим летом

В сезоне лето-2022 дизайнеры предложили невероятное количество разных моделей платьев на любой вкус. Чтобы быть самой стильной, всего лишь запомните несколько главных тенденций.

Как передает "Телеграф", о самых трендовых платьях рассказала имидж-консультант под ником stylist.inna в Instagram. По ее словам, есть как минимум 9 трендов, которые помогут выбрать актуальный фасон изделия.

Какие платья в моде летом-2022

Цветочный принт

Стилист советует сочетать платья в мелкий цветок с грубой обувью.

Платья в цветочек - мастхэв лета

Объемные рукава

Платья с акцентными рукавами держатся в тренде.

Объем в тренде

Трикотаж

Уютные трикотажные модели легко вписать и в летний гардероб.

Трикотаж никогда не устаревает

Нестандартный принт

Более нетрадиционные расцветки приветствуются: не бойтесь экспериментировать.

Интересные принты актуальны

Макси

Длинные платья и сарафаны актуальны в этом сезоне.

Макси в моде

Прозрачность

Прозрачные модели комбинируйте с неординарным низом – это могут быть топ и велосипедки или же яркое облегающее платье.

Смелые решения

Глубокое декольте

В жаркую погоду есть все условия продемонстрировать все прелести фигуры.

Для самых откровенных

Нотка инфантильности

Такие платья лучше сочетать с противоположными стилями, к примеру, грубой обувью и аксессуарами.

Неординарные луки

Вырезы

Платья со всевозможными вырезами не теряют актуальности.

Ультрамодные платья с вырезами

Ранее "Телеграф" рассказал, как собрать базовый гардероб этим летом. Стилист назвала вещи, без которых невозможен ни один стильный образ в это время года.