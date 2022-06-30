Как выглядят самые модные сумки лета 2022 года: стилист назвала 7 трендов (фото)
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Выбирайте любую и она станет важной деталью ваших стильных образов
Фаворитом среди множества аксессуаров во все времена была и есть модная женская сумочка, особенно хорошо, когда она универсальна.
Персональный стилист Майя Кривобокова показала, как выглядят самые модные сумки летнего сезона-2022. В этом году делаем ставку на сумки "ведро", "багет", с круглыми ручками, из бусин, плюшевые модели, мини-сумочки хобо.
Яркая сумка "багет"
Мини-сумка хобо
Сумки из бусин
Вязаные сумки
Сумка "ведро"
"Плюшевые" модели сумок
Несколько сумок
Добавим, что мода этим летом впечатляет разнообразием. В тренде минималистические и романтические платья, а также яркие купальники с вырезами и завязками.