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Как выглядят самые модные сумки лета 2022 года: стилист назвала 7 трендов (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Модные сумки лета 2022 года Новость обновлена 30 июня 2022, 11:57
Модные сумки лета 2022 года

Выбирайте любую и она станет важной деталью ваших стильных образов

Фаворитом среди множества аксессуаров во все времена была и есть модная женская сумочка, особенно хорошо, когда она универсальна.

Персональный стилист Майя Кривобокова показала, как выглядят самые модные сумки летнего сезона-2022. В этом году делаем ставку на сумки "ведро", "багет", с круглыми ручками, из бусин, плюшевые модели, мини-сумочки хобо.

Яркая сумка "багет"

Яркая сумка багет

Мини-сумка хобо

Мини-сумка хобо

Сумки из бусин

Сумки из бусин

Вязаные сумки

Вязаные сумки

Сумка "ведро"

Сумка ведро

"Плюшевые" модели сумок

Плюшевые модели сумок

Несколько сумок

Несколько сумок

Добавим, что мода этим летом впечатляет разнообразием. В тренде минималистические и романтические платья, а также яркие купальники с вырезами и завязками.

Теги:
#Мода #Сумки #Тренды #Мода 2022