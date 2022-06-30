Два правила, которые помогут выбрать модный купальник этим летом (фото)

Стилист рекомендует выбирать однотонные цвета и фактурные ткани

Пляжная мода в этом сезоне радует разнообразием. В моде как слитные купальники, так и раздельные – со всевозможными вырезами и завязками. Если вы думаете, какой купальник подобрать, стилист советует учесть как минимум два момента.

Как пишет "Телеграф", о трендовых купальниках в этом сезоне рассказала стилист под ником ekaterina.vavdeyuk в Instagram.

По словам стилиста, при выборе купальника следует руководствоваться двумя простыми правилами:

Лучше выбирать однотонный купальник. Если хочется яркости – насыщенные цвета и неоновые расцветки. Из принтов актуальными остаются только анималистичный и тай-дай. В трендовых моделях должны быть разрезы и вырезы, завязки, драпировки или же сложный крой, аще в моде комплекты из из фактурной рифлёной, будто жатой, ткани.

Какие купальники в моде летом-2022

Ультратрендовые фасоны – купальники с различными вырезами, разрезами, завязками и асимметрией. Модная фишка – так называемый лиф наоборот.

Нестандартное решение

Завязки добавят изюминку

Асимметрия в тренде

Самые модные фасоны

Среди необычных фактур – рифленая ткань.

Модная ткань

Если вам по вкусу более спортивные модели, то выбирайте купальник с топом. Верх, к слову, также может быть нестандартным – с вырезом.

Вариант с топом

Тем, кому однотонный вариант кажется скучным, можно примерить контрастную расцветку. В таком купальнике вы не останетесь незамеченной.

Контрастность допускается

В слитных моделях в этом сезоне приветствуется драпировка и американская пройма.

Слитный фасон

Необычный верх

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