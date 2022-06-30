Два правила, которые помогут выбрать модный купальник этим летом (фото)
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Стилист рекомендует выбирать однотонные цвета и фактурные ткани
Пляжная мода в этом сезоне радует разнообразием. В моде как слитные купальники, так и раздельные – со всевозможными вырезами и завязками. Если вы думаете, какой купальник подобрать, стилист советует учесть как минимум два момента.
Как пишет "Телеграф", о трендовых купальниках в этом сезоне рассказала стилист под ником ekaterina.vavdeyuk в Instagram.
По словам стилиста, при выборе купальника следует руководствоваться двумя простыми правилами:
- Лучше выбирать однотонный купальник. Если хочется яркости – насыщенные цвета и неоновые расцветки. Из принтов актуальными остаются только анималистичный и тай-дай.
- В трендовых моделях должны быть разрезы и вырезы, завязки, драпировки или же сложный крой, аще в моде комплекты из из фактурной рифлёной, будто жатой, ткани.
Какие купальники в моде летом-2022
Ультратрендовые фасоны – купальники с различными вырезами, разрезами, завязками и асимметрией. Модная фишка – так называемый лиф наоборот.
Среди необычных фактур – рифленая ткань.
Если вам по вкусу более спортивные модели, то выбирайте купальник с топом. Верх, к слову, также может быть нестандартным – с вырезом.
Тем, кому однотонный вариант кажется скучным, можно примерить контрастную расцветку. В таком купальнике вы не останетесь незамеченной.
В слитных моделях в этом сезоне приветствуется драпировка и американская пройма.
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