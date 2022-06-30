Топ-5 украшений, которые повысят градус стиля в вашем образе (фото)

Без украшений лук выглядит скучно

Если вы уже научились составлять образы, учитывая тренды лета-2022, не забудьте дополнить их украшениями. В этом сезоне остаются актуальными различные цепочки, а также держатся в тренде чокеры.

Как рассказывает "Телеграф", о самых модных украшениях этого лета пишет стилист Татьяна Мазука на своей странице в Instagram. Она выделяет по меньшей 5 топовых тенденций этого сезона.

Какие украшения в моде летом-2022

В топ-5 самых трендовых украшений этого лета входят изделия из жемчуга. Но стилист подчеркивает, что барочный жемчуг понемногу уходит, а снова актуальным становится жемчуг правильной формы.

Смело можно дополнять луки украшениями из больших и маленьких камней. Их рекомендуется сочетать с разновидностями цепочек.

Главные тренды - жемчуг и камни

Пожалуй, наиболее полюбившиеся в последнее время украшения – это всевозможные колье-цепи и цепочки. Стилист дает им "зеленый свет" и в это время года.

Цепочки подойдут к любому луку

Чокеры уверенно держатся в тренде. И теперь они выполнены не только из бархатной ленты, а и из бисера и других материалов.

Выбор чокеров довольно велик

Лето – время для различных причесок, которые уместно дополнить серьгами. Акцент, по словам стилиста, нужно делать на объеме.

Объемные серьги

Также стилист отметила, что гнаться за трендами не стоит. Самое важное: понимать свою стилистику одежды и соответственно подбирать украшения. Только в таком случае вы сможете создать гармоничный образ.

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