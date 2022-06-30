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Топ-5 украшений, которые повысят градус стиля в вашем образе (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Правильно подобранные украшения подчеркнут ваш стиль Новость обновлена 30 июня 2022, 23:12
Правильно подобранные украшения подчеркнут ваш стиль

Без украшений лук выглядит скучно

Если вы уже научились составлять образы, учитывая тренды лета-2022, не забудьте дополнить их украшениями. В этом сезоне остаются актуальными различные цепочки, а также держатся в тренде чокеры.

Как рассказывает "Телеграф", о самых модных украшениях этого лета пишет стилист Татьяна Мазука на своей странице в Instagram. Она выделяет по меньшей 5 топовых тенденций этого сезона.

Какие украшения в моде летом-2022

В топ-5 самых трендовых украшений этого лета входят изделия из жемчуга. Но стилист подчеркивает, что барочный жемчуг понемногу уходит, а снова актуальным становится жемчуг правильной формы.

Смело можно дополнять луки украшениями из больших и маленьких камней. Их рекомендуется сочетать с разновидностями цепочек.

Модные украшения лета-2022
Главные тренды - жемчуг и камни

Пожалуй, наиболее полюбившиеся в последнее время украшения – это всевозможные колье-цепи и цепочки. Стилист дает им "зеленый свет" и в это время года.

Украшения цепочки
Цепочки подойдут к любому луку

Чокеры уверенно держатся в тренде. И теперь они выполнены не только из бархатной ленты, а и из бисера и других материалов.

Чокеры
Выбор чокеров довольно велик

Лето – время для различных причесок, которые уместно дополнить серьгами. Акцент, по словам стилиста, нужно делать на объеме.

Летние серьги
Объемные серьги

Также стилист отметила, что гнаться за трендами не стоит. Самое важное: понимать свою стилистику одежды и соответственно подбирать украшения. Только в таком случае вы сможете создать гармоничный образ.

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