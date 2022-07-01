Укр

Безоговорочный маст-хев: какие шорты в моде этим летом (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
26
Самые модные шорты лета 2022 Новость обновлена 01 июля 2022, 08:17
Самые модные шорты лета 2022

Летние шорты могут быть как из джинсовой, так и из других тканей.

Лето – время не только для платьев в романтическом или же минималистическом стилях, но и для стильных юбок и шорт. В принципе, шорты – это один из безоговорочных маст-хевов летнего гардероба каждой модницы. Правильно подобранная модель может стать частью как повседневного, так и праздничного образа.

Стилист Яна Платонова в своем моном блоге в Инстаграм отметила, что на лето можно выбирать разнообразные модели шорт, учитывая свой стиль и особенности фигуры. Каждая модница может сама регулировать длину, материал и цвет шорт, однако желательно отказаться от моделей, которые демонстрируют или почти демонстрируют обнаженные ягодицы, особенно для выхода в город.

Также стилист собрала подборку самых актуальных и трендовых моделей шорт разных стилей, чтобы каждая модница могла выбрать себе тот вариант, который буде ей по душе. Она подобрала варианты, которые подойдут как на каждый день, так и в дорогу, для отдыха и даже для деловых встреч, не предполагающих очень строгого дресс-кода.

Самые стильные форты на лето 2022: подборка трендовый моделей

Самые стильные форты на лето 2022
Самые стильные форты на лето 2022
Самые стильные форты на лето 2022
Самые стильные форты на лето 2022
Самые стильные форты на лето 2022
Самые стильные форты на лето 2022
Самые стильные форты на лето 2022

Ранее "Телеграф" рассказал, какие 5 деталей в одежде испортят даже самый модный образ. Избегайте этих ошибок и будете выглядеть стильно.

Теги:
#Мода #Стиль #Шорты