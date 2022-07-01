Безоговорочный маст-хев: какие шорты в моде этим летом (фото)

Летние шорты могут быть как из джинсовой, так и из других тканей.

Лето – время не только для платьев в романтическом или же минималистическом стилях, но и для стильных юбок и шорт. В принципе, шорты – это один из безоговорочных маст-хевов летнего гардероба каждой модницы. Правильно подобранная модель может стать частью как повседневного, так и праздничного образа.

Стилист Яна Платонова в своем моном блоге в Инстаграм отметила, что на лето можно выбирать разнообразные модели шорт, учитывая свой стиль и особенности фигуры. Каждая модница может сама регулировать длину, материал и цвет шорт, однако желательно отказаться от моделей, которые демонстрируют или почти демонстрируют обнаженные ягодицы, особенно для выхода в город.

Также стилист собрала подборку самых актуальных и трендовых моделей шорт разных стилей, чтобы каждая модница могла выбрать себе тот вариант, который буде ей по душе. Она подобрала варианты, которые подойдут как на каждый день, так и в дорогу, для отдыха и даже для деловых встреч, не предполагающих очень строгого дресс-кода.

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