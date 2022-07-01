Самые горячие тренды лета-2022: в этом вы сразите всех наповал (фото)
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Летняя мода радует разнообразием расцветок и фасонов
Лето – время для самых стильных и смелых луков. В моде всевозможные фасоны платьев, низкая посадка и этнические мотивы. Сделать так, чтобы ваш образ был актуальным и говорил сам за себя, очень просто. Помогут в этом топовые тренды лета, которые легко запомнить.
Как пишет "Телеграф", о самых горячих тенденциях лета-2022 рассказывает стилист под ником stylist.inna на своей странице в Instagram. По ее словам, каждый тренд может стать вашей личной базой, если он гармонично вписывается в летний гардероб.
Платья
В моде вырезы, длина мини, белый цвет, корсет или его имитация.
Брюки
Самая трендовая модель – карго. Также стилист рекомендует надевать брюки с разрезами, прозрачные и фасон bootcut (с удлиненной промежностью).
Юбки
На лето выбирайте как мини и микро, так и макси. Приветствуются разрезы и бахрома, а также блестящие расцветки.
Корсеты, блузы и бра
В этом сезоне актуальны корсеты (в жаркое время их можно носить на голое тело), воздушные блузы и бра (отлично комбинируются с пиджаками).
Этномотивы
Этнические элементы прочно закрепились в трендах этим летом. Смело надевайте вышитые сорочки и добавляйте в летние луки этномотивы.
Кроше
Такая техника плетения крючком покорила модные подиумы этого сезона.
Низкая посадка
Да, она снова актуальна. Главное, чтобы низкая посадка не выставляла вашу фигуру в невыгодном свете.
Обувь
Стилист советует присмотреться к римским сандалиям, платформе и прозрачной обуви.
Сумки
В тренде – багеты, саквояжи, серебристые оттенки и модель а-ля ведро.
Ранее "Телеграф" писал, какие украшения в моде летом-2022. Стилист назвала пять главных тенденций сезона.