Самые горячие тренды лета-2022: в этом вы сразите всех наповал (фото)

Летняя мода радует разнообразием расцветок и фасонов

Лето – время для самых стильных и смелых луков. В моде всевозможные фасоны платьев, низкая посадка и этнические мотивы. Сделать так, чтобы ваш образ был актуальным и говорил сам за себя, очень просто. Помогут в этом топовые тренды лета, которые легко запомнить.

Как пишет "Телеграф", о самых горячих тенденциях лета-2022 рассказывает стилист под ником stylist.inna на своей странице в Instagram. По ее словам, каждый тренд может стать вашей личной базой, если он гармонично вписывается в летний гардероб.

Платья

В моде вырезы, длина мини, белый цвет, корсет или его имитация.

Выбор велик

Брюки

Самая трендовая модель – карго. Также стилист рекомендует надевать брюки с разрезами, прозрачные и фасон bootcut (с удлиненной промежностью).

Ультратренд - буткат

Юбки

На лето выбирайте как мини и микро, так и макси. Приветствуются разрезы и бахрома, а также блестящие расцветки.

Можно и мини, и макси

Корсеты, блузы и бра

В этом сезоне актуальны корсеты (в жаркое время их можно носить на голое тело), воздушные блузы и бра (отлично комбинируются с пиджаками).

Женственный верх

Этномотивы

Этнические элементы прочно закрепились в трендах этим летом. Смело надевайте вышитые сорочки и добавляйте в летние луки этномотивы.

Вышиванки в моде

Кроше

Такая техника плетения крючком покорила модные подиумы этого сезона.

Оригинальная фактура

Низкая посадка

Да, она снова актуальна. Главное, чтобы низкая посадка не выставляла вашу фигуру в невыгодном свете.

Низкая посадка вернулась в тренды

Обувь

Стилист советует присмотреться к римским сандалиям, платформе и прозрачной обуви.

Летняя обувь

Сумки

В тренде – багеты, саквояжи, серебристые оттенки и модель а-ля ведро.

Под любой образ

Ранее "Телеграф" писал, какие украшения в моде летом-2022. Стилист назвала пять главных тенденций сезона.