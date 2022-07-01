Как спастись от жары с помощью одежды: легкие стильные вещи этим летом (фото)
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Топ-7 примеров летних образов на жару от стилиста
Синоптики предупреждают, что этим летом украинцам следует готовиться к адской жаре. Самый простой и приятный способ охладиться — искупаться в море или выпить мохито со льдом прямо у бассейна. Однако если не всем так повезет, то спастись от летнего зноя придется с помощью одежды. Для модниц этот материал будет особенно полезен.
Стилист Татьяна Белявина составила топ-7 примеров летних образов, которые идеально подойдут в жару. С этими трендовыми вещами вы будете чувствовать себя намного комфортнее под солнечными лучами.
Белые платья
В светлом всегда менее жарко, чем в темном, а в белом получается еще и элегантно. Сумки из соломки всегда отлично дополняют летние образы.
Свободные платья
В жару менее всего хочется себя обтягивать. Берем платья прямого силуэта. Отличный вариант, если хочется что-то скрыть, что не нравится в фигуре.
Сарафаны
Традиционно носим только летом и исключительно в жару. Помним, что если вы не хотите увеличивать верх, то стоит выбирать варианты с широкими бретелями.
Шорты
В моде удлиненные варианты, похожие на классические брюки, могут быть даже со стрелками.
Велосипедки + свободная футболка
Это единственный вариант с велосипедками, который могут носить все без исключения. Главное, чтобы ухоженность ног позволяла, а футболка прикрывала пах. В этом случае — это важно.
Юбки + топы
Носим с кроп-топами, если позволяет живот. Можно с обычными и свободными. Помним про ширину бретелей.
Брюки с принтом
Могут быть из льна и шелка. Принт в полоску, растительный.
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