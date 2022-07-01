Семь топовых юбок лета-2022: как выбрать фасон под свою фигуру (фото)

Летняя мода в этом году предлагает юбки разных длин и расцветок

Юбка – незаменимый атрибут летнего гардероба. В этом сезоне в моде как юбки с принтами, так и однотонные варианты. Чтобы выбрать актуальную модель, важно запомнить несколько трендов лета-2022. Правильно подобранная юбка подчеркивает достоинства вашей фигуры и скрывает недостатки.

Как пишет "Телеграф", о самых модных юбка этого лета рассказала стилист под ником watchingukraine в Instagram. По ее словам, есть нюансы, на которые нужно обратить внимание, чтобы правильно выбрать юбку.

Как подобрать юбку по типу фигуры. Советы стилиста

Фасон:

Прямой крой подойдет всем.

Юбки с вертикальным вырезом визуально вытянут силуэт и добавят стройности.

Скорректировать бедра можно с помощью более плотной ткани, к примеру, денима или плотного коттона.

Длина:

Мини визуально удлиняет ноги

Если надеваете миди, то край юбки не должен заканчиваться на самой толстой части икры.

Макси не укорачивает рост, силуэт зависит от посадки, разрезов и кроя.

Принт:

Если носите большие размеры – выбирайте более массивные принты.

Для более хрупких фигур подойдет и мелкий принт.

Какие юбки в моде летом-2022

Есть как минимум семь тенденций, которые укажут на актуальность юбки. Так, в тренде держатся как светлые джинсовые юбки, так и изделия из классического денима.

Актуальны юбки светлых оттенков

Джинсовая юбка - мастхэв

Минималистический стиль уместен в любое время года, если соответствует вашему вкусу. Тем, кто желает добавить яркости, понравятся актуальные принты.

Лаконичные и самодостаточные образы

Принты тоже в моде

Ультрамодный вариант – юбка-тенниска, которая подчеркнет ноги.

Интересный фасон на лето

Актуальны в этом сезоны юбки разных длин, будь то макси или мини.

Длина макси

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