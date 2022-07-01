Семь топовых юбок лета-2022: как выбрать фасон под свою фигуру (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 87
Летняя мода в этом году предлагает юбки разных длин и расцветок
Юбка – незаменимый атрибут летнего гардероба. В этом сезоне в моде как юбки с принтами, так и однотонные варианты. Чтобы выбрать актуальную модель, важно запомнить несколько трендов лета-2022. Правильно подобранная юбка подчеркивает достоинства вашей фигуры и скрывает недостатки.
Как пишет "Телеграф", о самых модных юбка этого лета рассказала стилист под ником watchingukraine в Instagram. По ее словам, есть нюансы, на которые нужно обратить внимание, чтобы правильно выбрать юбку.
Как подобрать юбку по типу фигуры. Советы стилиста
Фасон:
- Прямой крой подойдет всем.
- Юбки с вертикальным вырезом визуально вытянут силуэт и добавят стройности.
- Скорректировать бедра можно с помощью более плотной ткани, к примеру, денима или плотного коттона.
Длина:
- Мини визуально удлиняет ноги
- Если надеваете миди, то край юбки не должен заканчиваться на самой толстой части икры.
- Макси не укорачивает рост, силуэт зависит от посадки, разрезов и кроя.
Принт:
- Если носите большие размеры – выбирайте более массивные принты.
- Для более хрупких фигур подойдет и мелкий принт.
Какие юбки в моде летом-2022
Есть как минимум семь тенденций, которые укажут на актуальность юбки. Так, в тренде держатся как светлые джинсовые юбки, так и изделия из классического денима.
Минималистический стиль уместен в любое время года, если соответствует вашему вкусу. Тем, кто желает добавить яркости, понравятся актуальные принты.
Ультрамодный вариант – юбка-тенниска, которая подчеркнет ноги.
Актуальны в этом сезоны юбки разных длин, будь то макси или мини.
Ранее "Телеграф" рассказал, какую одежду выбрать в жару, чтобы было и удобно, и стильно.