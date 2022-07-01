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Семь топовых юбок лета-2022: как выбрать фасон под свою фигуру (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Юбка - один из топ-элементов летнего образа
Юбка - один из топ-элементов летнего образа

Летняя мода в этом году предлагает юбки разных длин и расцветок

Юбка – незаменимый атрибут летнего гардероба. В этом сезоне в моде как юбки с принтами, так и однотонные варианты. Чтобы выбрать актуальную модель, важно запомнить несколько трендов лета-2022. Правильно подобранная юбка подчеркивает достоинства вашей фигуры и скрывает недостатки.

Как пишет "Телеграф", о самых модных юбка этого лета рассказала стилист под ником watchingukraine в Instagram. По ее словам, есть нюансы, на которые нужно обратить внимание, чтобы правильно выбрать юбку.

Как подобрать юбку по типу фигуры. Советы стилиста

Фасон:

  • Прямой крой подойдет всем.
  • Юбки с вертикальным вырезом визуально вытянут силуэт и добавят стройности.
  • Скорректировать бедра можно с помощью более плотной ткани, к примеру, денима или плотного коттона.

Длина:

  • Мини визуально удлиняет ноги
  • Если надеваете миди, то край юбки не должен заканчиваться на самой толстой части икры.
  • Макси не укорачивает рост, силуэт зависит от посадки, разрезов и кроя.

Принт:

  • Если носите большие размеры – выбирайте более массивные принты.
  • Для более хрупких фигур подойдет и мелкий принт.

Какие юбки в моде летом-2022

Есть как минимум семь тенденций, которые укажут на актуальность юбки. Так, в тренде держатся как светлые джинсовые юбки, так и изделия из классического денима.

Светлые джинсовые юбки
Актуальны юбки светлых оттенков
Джинсовые юбки
Джинсовая юбка - мастхэв

Минималистический стиль уместен в любое время года, если соответствует вашему вкусу. Тем, кто желает добавить яркости, понравятся актуальные принты.

Минималистичный стиль
Лаконичные и самодостаточные образы
Юбки с принтами
Принты тоже в моде

Ультрамодный вариант – юбка-тенниска, которая подчеркнет ноги.

Юбка-тенниска
Интересный фасон на лето

Актуальны в этом сезоны юбки разных длин, будь то макси или мини.

Юбки макси
Длина макси
Юбки мини
Смелые решения

Ранее "Телеграф" рассказал, какую одежду выбрать в жару, чтобы было и удобно, и стильно.

Теги:
#Мода #Стиль #Юбки #Тренды