Топ-9 трендовых платьев этого лета: выбрать лишь одно невозможно (фото)

Обилие моделей и фасонов летних платьев впечатляет

Платье – обязательный элемент летнего гардероба любой модницы. Сейчас в тренде как фасоны платьев с вырезами, так и этнические мотивы. Тенденции настолько симпатичны и практичны, что хочется купить по платью на каждый случай. Разобраться в трендах поможет простая модная шпаргалка.

Как пишет "Телеграф", о модных платьях лета-2022 подробно рассказал стилист Матвей Калугин в Instagram. По его словам, в этом сезоне стоит приглядеться как минимум к 9 трендовым вариантам платьем.

Платье-кимоно – женственный вариант, а к тому же — удобный в жару.

Ярко и лаконично

Фасоны с объемным рукавом держатся в тренде. Такое платье добавит воздушности к повседневным образам.

Акцент на рукавах

В моде платья с вырезами: акцент на талии, плечах, спине или зоне декольте. Вы не останетесь незамеченной в таком наряде.

Соблазнительные образы

Оригинальные фактуры — макраме и кроше – ультратренд этого лета.

Супертренд этого лета

Корсеты сделают акцент на верхней части фигуры, такие платья отлично подойдут для особых случаев.

Корсетные платья повысят градус стиля

Остаются актуальными этнические мотивы.⠀

Украинская вышивка в моде

Если хотите яркое платье, то примерьте модели с психоделическим принтом.

Для экстравагантных луков

Уже летняя база – платье-рубашка. Пригодится для множества луков.

Базовое летнее платье

Модная драпировка на платье добавит изысканности и поможет скрыть лишний объем.

Изысканно и стильно

Ранее "Телеграф" рассказал, какие шорты в моде этим летом и какую одежду лучше всего надевать в жару.