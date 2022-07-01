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Топ-9 трендовых платьев этого лета: выбрать лишь одно невозможно (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Ну какое лето без платья?
Ну какое лето без платья?

Обилие моделей и фасонов летних платьев впечатляет

Платье – обязательный элемент летнего гардероба любой модницы. Сейчас в тренде как фасоны платьев с вырезами, так и этнические мотивы. Тенденции настолько симпатичны и практичны, что хочется купить по платью на каждый случай. Разобраться в трендах поможет простая модная шпаргалка.

Как пишет "Телеграф", о модных платьях лета-2022 подробно рассказал стилист Матвей Калугин в Instagram. По его словам, в этом сезоне стоит приглядеться как минимум к 9 трендовым вариантам платьем.

Платье-кимоно – женственный вариант, а к тому же — удобный в жару.

Платье-кимоно
Ярко и лаконично

Фасоны с объемным рукавом держатся в тренде. Такое платье добавит воздушности к повседневным образам.

Платья с объемными рукавами
Акцент на рукавах

В моде платья с вырезами: акцент на талии, плечах, спине или зоне декольте. Вы не останетесь незамеченной в таком наряде.

Платья с вырезами
Соблазнительные образы

Оригинальные фактуры — макраме и кроше – ультратренд этого лета.

Платья макраме и кроше
Супертренд этого лета

Корсеты сделают акцент на верхней части фигуры, такие платья отлично подойдут для особых случаев.

Корсетные платья
Корсетные платья повысят градус стиля

Остаются актуальными этнические мотивы.⠀

Платья с этномотивами
Украинская вышивка в моде

Если хотите яркое платье, то примерьте модели с психоделическим принтом.

Платья с психоделическим принтом
Для экстравагантных луков

Уже летняя база – платье-рубашка. Пригодится для множества луков.

Платье-рубашка
Базовое летнее платье

Модная драпировка на платье добавит изысканности и поможет скрыть лишний объем.

Драпировка на платье
Изысканно и стильно

Ранее "Телеграф" рассказал, какие шорты в моде этим летом и какую одежду лучше всего надевать в жару.

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#Мода #Стиль #Платья