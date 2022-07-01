Топ-9 трендовых платьев этого лета: выбрать лишь одно невозможно (фото)
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Обилие моделей и фасонов летних платьев впечатляет
Платье – обязательный элемент летнего гардероба любой модницы. Сейчас в тренде как фасоны платьев с вырезами, так и этнические мотивы. Тенденции настолько симпатичны и практичны, что хочется купить по платью на каждый случай. Разобраться в трендах поможет простая модная шпаргалка.
Как пишет "Телеграф", о модных платьях лета-2022 подробно рассказал стилист Матвей Калугин в Instagram. По его словам, в этом сезоне стоит приглядеться как минимум к 9 трендовым вариантам платьем.
Платье-кимоно – женственный вариант, а к тому же — удобный в жару.
Фасоны с объемным рукавом держатся в тренде. Такое платье добавит воздушности к повседневным образам.
В моде платья с вырезами: акцент на талии, плечах, спине или зоне декольте. Вы не останетесь незамеченной в таком наряде.
Оригинальные фактуры — макраме и кроше – ультратренд этого лета.
Корсеты сделают акцент на верхней части фигуры, такие платья отлично подойдут для особых случаев.
Остаются актуальными этнические мотивы.⠀
Если хотите яркое платье, то примерьте модели с психоделическим принтом.
Уже летняя база – платье-рубашка. Пригодится для множества луков.
Модная драпировка на платье добавит изысканности и поможет скрыть лишний объем.
Ранее "Телеграф" рассказал, какие шорты в моде этим летом и какую одежду лучше всего надевать в жару.