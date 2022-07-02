Самые горячие тренды лета 2022: вещи, без которых ваш гардероб будет скучным (фото)

Эти вещи должны быть в гардеробе у каждой модницы.

Главный тренд любого сезона – это умение оставаться собой, подчеркивая свою красоту одеждой, которую стоит выбирать в соответствии с трендами лета 2022 года, если конечно вы хотите выглядеть стильно и модно. Отметим, что мода на лето весьма разнообразна, поэтому каждая модница сумеет выбрать себе наряды под свой стиль.

Стилист Яна Платонова в своем модном блоге в Instagram опубликовала небольшую модную шпаргалку по самым горячим трендам лета 2022. Стоит отметить, что в моде необычная обувь и вышивка.

Самые горячие тренды лета 2022

Вышиванки и этномотивы

Вышиванки можно с легкостью комбинировать с различными стилями. И даже спортивным.

Брюки карго

Один из самых ярких и интересных трендов. Да и в принципе сейчас весь стиль милитари очень популярен. Стилист советует совмещать брюки карго с более женственными деталями гардероба: корсетами, каблуками и т.д.

Вязаные сумки

Этот необычный аксессуар украсит любой ваш образ.

Украшения из эмали

Обувь на платформе

Такие модели еще в популярны, однако выбирать нужно лишь современные модели.

Клоги

"Необычная" обувь сейчас на пике моды.

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"Голый" трикотаж

Мюли

Ранее "Телеграф" рассказал, какие шорты в моде этим летом и какую одежду лучше всего надевать в жару.