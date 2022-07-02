Укр

Самые горячие тренды лета 2022: вещи, без которых ваш гардероб будет скучным (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
8
Тренды лета 2022 Новость обновлена 02 июля 2022, 08:52
Тренды лета 2022

Эти вещи должны быть в гардеробе у каждой модницы.

Главный тренд любого сезона – это умение оставаться собой, подчеркивая свою красоту одеждой, которую стоит выбирать в соответствии с трендами лета 2022 года, если конечно вы хотите выглядеть стильно и модно. Отметим, что мода на лето весьма разнообразна, поэтому каждая модница сумеет выбрать себе наряды под свой стиль.

Стилист Яна Платонова в своем модном блоге в Instagram опубликовала небольшую модную шпаргалку по самым горячим трендам лета 2022. Стоит отметить, что в моде необычная обувь и вышивка.

Самые горячие тренды лета 2022

Вышиванки и этномотивы

Вышиванки можно с легкостью комбинировать с различными стилями. И даже спортивным.

Самые горячие тренды лета 2022

Брюки карго

Один из самых ярких и интересных трендов. Да и в принципе сейчас весь стиль милитари очень популярен. Стилист советует совмещать брюки карго с более женственными деталями гардероба: корсетами, каблуками и т.д.

Самые горячие тренды лета 2022

Вязаные сумки

Этот необычный аксессуар украсит любой ваш образ.

Самые горячие тренды лета 2022

Украшения из эмали

Самые горячие тренды лета 2022

Обувь на платформе

Такие модели еще в популярны, однако выбирать нужно лишь современные модели.

Самые горячие тренды лета 2022

Клоги

"Необычная" обувь сейчас на пике моды.

Самые горячие тренды лета 2022

"Голый" трикотаж

Самые горячие тренды лета 2022

Мюли

Самые горячие тренды лета 2022

Ранее "Телеграф" рассказал, какие шорты в моде этим летом и какую одежду лучше всего надевать в жару.

Теги:
#Мода #Стиль