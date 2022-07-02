Самые горячие тренды лета 2022: вещи, без которых ваш гардероб будет скучным (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 8
Эти вещи должны быть в гардеробе у каждой модницы.
Главный тренд любого сезона – это умение оставаться собой, подчеркивая свою красоту одеждой, которую стоит выбирать в соответствии с трендами лета 2022 года, если конечно вы хотите выглядеть стильно и модно. Отметим, что мода на лето весьма разнообразна, поэтому каждая модница сумеет выбрать себе наряды под свой стиль.
Стилист Яна Платонова в своем модном блоге в Instagram опубликовала небольшую модную шпаргалку по самым горячим трендам лета 2022. Стоит отметить, что в моде необычная обувь и вышивка.
Самые горячие тренды лета 2022
Вышиванки и этномотивы
Вышиванки можно с легкостью комбинировать с различными стилями. И даже спортивным.
Брюки карго
Один из самых ярких и интересных трендов. Да и в принципе сейчас весь стиль милитари очень популярен. Стилист советует совмещать брюки карго с более женственными деталями гардероба: корсетами, каблуками и т.д.
Вязаные сумки
Этот необычный аксессуар украсит любой ваш образ.
Украшения из эмали
Обувь на платформе
Такие модели еще в популярны, однако выбирать нужно лишь современные модели.
Клоги
"Необычная" обувь сейчас на пике моды.
"Голый" трикотаж
Мюли
Ранее "Телеграф" рассказал, какие шорты в моде этим летом и какую одежду лучше всего надевать в жару.