Белое платье — тренд лета-2022: какие наряды выбирать, чтобы выглядеть стильно (фото)
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Белый цвет освежает, создает ощущение чистоты и гармонии
Белые летние платья – это просто, удобно и красиво. Белый цвет подойдет любому типажу, и самое главное в нем не так жарко летом. Когда, если не сейчас носить легкие, воздушные платья, которые приковывают восхищенные взоры прохожих.
В модном блоге vami.ideas представили фасоны белых платья, в которых можно насладиться солнечными летними днями с удовольствием. Подберите для себя тот, что понравился больше всего!
Вырезы
В моде необычные разрезы, например, фигурные или поперечные на талии, плече, рукавах.
В технике кроше
Отличная основа для создания образа в стиле бохо. Дополните его замшевой сумкой с бахромой, пестрой банданой, многослойным ожерельем и плетенными босоножками.
Прямое миди
Каждая женщина в таком наряде будет выглядеть изысканно и бесподобно.
С открытой спиной
Стоит носить такое платье с удобной обувью, например сандалиями на плоском ходу или мюлями на небольшом каблуке. Дополните образ соломенной сумкой и солнцезащитными очками.
На бретельках
Бретельки могут быть тонкие, спагетти, широкие, фигурные, двойные, тройные, косами, из цепочек и камней, петлей.
Асимметрия
Такой крой строит заново силуэт, акцентируя внимание исключительно на достоинствах девушки.
На запах
Главные составляющие данного покроя — женственность, идеальный силуэт и стильный внешний вид.
Прямое макси
Имеет свойство зрительно удлинить фигуру.
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