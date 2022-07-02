Белое платье — тренд лета-2022: какие наряды выбирать, чтобы выглядеть стильно (фото)

Белый цвет освежает, создает ощущение чистоты и гармонии

Белые летние платья – это просто, удобно и красиво. Белый цвет подойдет любому типажу, и самое главное в нем не так жарко летом. Когда, если не сейчас носить легкие, воздушные платья, которые приковывают восхищенные взоры прохожих.

В модном блоге vami.ideas представили фасоны белых платья, в которых можно насладиться солнечными летними днями с удовольствием. Подберите для себя тот, что понравился больше всего!

Вырезы

В моде необычные разрезы, например, фигурные или поперечные на талии, плече, рукавах.

В технике кроше

Отличная основа для создания образа в стиле бохо. Дополните его замшевой сумкой с бахромой, пестрой банданой, многослойным ожерельем и плетенными босоножками.

Прямое миди

Каждая женщина в таком наряде будет выглядеть изысканно и бесподобно.

С открытой спиной

Стоит носить такое платье с удобной обувью, например сандалиями на плоском ходу или мюлями на небольшом каблуке. Дополните образ соломенной сумкой и солнцезащитными очками.

На бретельках

Бретельки могут быть тонкие, спагетти, широкие, фигурные, двойные, тройные, косами, из цепочек и камней, петлей.

Асимметрия

Такой крой строит заново силуэт, акцентируя внимание исключительно на достоинствах девушки.

На запах

Главные составляющие данного покроя — женственность, идеальный силуэт и стильный внешний вид.

Прямое макси

Имеет свойство зрительно удлинить фигуру.

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