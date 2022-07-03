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Как подобрать идеальные джинсы: стилист назвала главные критерии (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Как выбрать идеальные джинсы Новость обновлена 03 июля 2022, 08:14
Как выбрать идеальные джинсы

Помните, что чем проще вещь, тем более она функциональна.

Прежде чем покупать себе новую одежду, нужно не только ознакомиться с трендами лета 2022 года, чтобы выглядеть стильно и модно, но и уметь правильно эти вещи подбирать. Так как джинсы – это самая универсальная вещь, они должны быть у каждого в гардеробе, однако из-за большого обилия разных фасонов, важно знать, на что нужно обращать внимание при их выборе.

Стилист alisa__stylista в своем модном блоге в Инстаграме назвала главные критерии при выборе джинсов. Соблюдая все эти советы, вы подберете себе свою идеальную пару. А также стилист поделилась подборкой самых стильных моделей, которые на пике актуальности в 2022-м году.

Как выбрать идеальные джинсы

  • Плотность материала. Деним должен быть достаточно плотным, чтобы при регулярной носке он не вытягивался в местах сборки, на коленях, бедрах, так как джинсы быстро лишатся опрятного вида.
  • Состав. Это должен быть хлопок. И чем больше его в составе, тем лучше.
  • Декоративные элементы (карманы, кокетка, отбеленные части) – расставляют акцент и оказывают большое влияние на визуальное восприятие некоторых частей тела. Если вы хотите акцент сделать на бедре, то выбирайте модели, чтобы карманы входили в боковой шов в районе бедер, для того, чтобы визуально увеличить ягодицы – выбирайте маленькие карманы. Также стилист отметила, то джинсы с имитацией карманов или прежнего их присутствия выбирать не стоит, ведь это визуально будет добавлять объемы. Также она не рекомендует выбирать модели с отбеленными частями или имитацией поношенности, белых потертостей: они также будут прибавлять объем.

"А вот фасоны, посадку, длину и цвет можно выбирать в соответствии с вашими предпочтениями и желанием скорректировать особенности вашего тела" — добавила стилист.

Стильные модели трендовых джинсов 2022: фото

Стильные модели трендовых джинсов 2022
Стильные модели трендовых джинсов 2022
Стильные модели трендовых джинсов 2022
Стильные модели трендовых джинсов 2022
Стильные модели трендовых джинсов 2022
Стильные модели трендовых джинсов 2022
Стильные модели трендовых джинсов 2022

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Теги:
#Мода #Стиль #Джинсы