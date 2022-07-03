Как подобрать идеальные джинсы: стилист назвала главные критерии (фото)

Помните, что чем проще вещь, тем более она функциональна.

Прежде чем покупать себе новую одежду, нужно не только ознакомиться с трендами лета 2022 года, чтобы выглядеть стильно и модно, но и уметь правильно эти вещи подбирать. Так как джинсы – это самая универсальная вещь, они должны быть у каждого в гардеробе, однако из-за большого обилия разных фасонов, важно знать, на что нужно обращать внимание при их выборе.

Стилист alisa__stylista в своем модном блоге в Инстаграме назвала главные критерии при выборе джинсов. Соблюдая все эти советы, вы подберете себе свою идеальную пару. А также стилист поделилась подборкой самых стильных моделей, которые на пике актуальности в 2022-м году.

Как выбрать идеальные джинсы

Плотность материала. Деним должен быть достаточно плотным, чтобы при регулярной носке он не вытягивался в местах сборки, на коленях, бедрах, так как джинсы быстро лишатся опрятного вида.

Деним должен быть достаточно плотным, чтобы при регулярной носке он не вытягивался в местах сборки, на коленях, бедрах, так как джинсы быстро лишатся опрятного вида. Состав . Это должен быть хлопок. И чем больше его в составе, тем лучше.

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Декоративные элементы ( карманы, кокетка, отбеленные части) – расставляют акцент и оказывают большое влияние на визуальное восприятие некоторых частей тела. Если вы хотите акцент сделать на бедре, то выбирайте модели, чтобы карманы входили в боковой шов в районе бедер, для того, чтобы визуально увеличить ягодицы – выбирайте маленькие карманы. Также стилист отметила, то джинсы с имитацией карманов или прежнего их присутствия выбирать не стоит, ведь это визуально будет добавлять объемы. Также она не рекомендует выбирать модели с отбеленными частями или имитацией поношенности, белых потертостей: они также будут прибавлять объем.

"А вот фасоны, посадку, длину и цвет можно выбирать в соответствии с вашими предпочтениями и желанием скорректировать особенности вашего тела" — добавила стилист.

Стильные модели трендовых джинсов 2022: фото

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