Боб-каре или пикси? Какие стрижки в тренде этим летом (фото)

В этом сезоне очень много коротких стрижек

Тенденции не сильно изменились по сравнению с трендами стрижек этой зимы. В моде делается акцент на коротких стрижках — от ультракоротких, до разной длины пикси.

В тренды лета 2022 года вернулся каскад и разные бохо-укладки, пишут в модном блоге vami.ideas. Из странного: стрижка "маллет" и "шегги". Стильная челка этого сезона: от сильно короткой до ровно подстриженной густой.

Актуальные стрижки летом 2022

Стрижка "пикси"

На кудрявых волосах тоже хорошо может смотреться

"Маллет"

Специфично, но есть девушки, которым подходит

Buzzcut

Ультракороткая стрижка

Стрижка "Каскад"

90-е и здесь тоже

Стрижка "Боб-каре"

Можно с челкой, можно без

Цветные волосы

На разных стрижках

Кудрявые волосы

В максимально естественных укладках

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