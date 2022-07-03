Боб-каре или пикси? Какие стрижки в тренде этим летом (фото)
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В этом сезоне очень много коротких стрижек
Тенденции не сильно изменились по сравнению с трендами стрижек этой зимы. В моде делается акцент на коротких стрижках — от ультракоротких, до разной длины пикси.
В тренды лета 2022 года вернулся каскад и разные бохо-укладки, пишут в модном блоге vami.ideas. Из странного: стрижка "маллет" и "шегги". Стильная челка этого сезона: от сильно короткой до ровно подстриженной густой.
Актуальные стрижки летом 2022
Стрижка "пикси"
"Маллет"
Buzzcut
Стрижка "Каскад"
Стрижка "Боб-каре"
Цветные волосы
Кудрявые волосы
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