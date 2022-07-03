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Боб-каре или пикси? Какие стрижки в тренде этим летом (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Модные стрижки летом 2022 года Новость обновлена 03 июля 2022, 14:46
Модные стрижки летом 2022 года

В этом сезоне очень много коротких стрижек

Тенденции не сильно изменились по сравнению с трендами стрижек этой зимы. В моде делается акцент на коротких стрижках — от ультракоротких, до разной длины пикси.

В тренды лета 2022 года вернулся каскад и разные бохо-укладки, пишут в модном блоге vami.ideas. Из странного: стрижка "маллет" и "шегги". Стильная челка этого сезона: от сильно короткой до ровно подстриженной густой.

Актуальные стрижки летом 2022

Стрижка "пикси"

Стрижка пикси
На кудрявых волосах тоже хорошо может смотреться

"Маллет"

стрижка маллет
Специфично, но есть девушки, которым подходит

Buzzcut

стрижка базкат
Ультракороткая стрижка

Стрижка "Каскад"

стрижка каскад
90-е и здесь тоже

Стрижка "Боб-каре"

стрижка боб-каре
Можно с челкой, можно без

Цветные волосы

цветные волосы
На разных стрижках

Кудрявые волосы

Кудрявые волосы
В максимально естественных укладках

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Теги:
#Мода #Прически #Стрижки #Мода 2022