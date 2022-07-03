Восемь вещей, которые никогда не выйдут из моды (фото)

Ни один гардероб не будет полноценным без этих элементов

Как бы вы не дополняли ваши образы трендами лета-2022, ваш гардероб будет неуниверсальным без базовых вещей. Некоторая одежда, обувь и аксессуары, будто бы находятся вне временных и модных рамок. Какие бы тенденции не превалировали на подиумах, есть то, что всегда актуально.

Как передает "Телеграф", о вечно модных мастхэвах пишет стилист под ником watchingukraine в Instagram. По ее словам, правильно инвестировать в гардероб – не так уж и сложно, если вкладываться в универсальные вещи.

Так, в список вещей, которые точно никогда не выйдет из моды, входит как одежда, так и обувь, ремни и сумки.

Какие вещи всегда в моде

Что летом, что зимой не обойтись без классических прямых джинсов синего цвета. Даже если у вас есть в наличии клеши или модный фасон буткат, базовые образы невозможно составить без классических джинсов.

Самый базовый вариант, который только может быть

Пальто прямого кроя черного цвета – еще одна топ-позиция универсального гардероба. Цвет и фактура позволяют создавать луки как в кэжуал, так и в иных стилях.

Стильный выбор

Классический тренч, пожалуй, есть у каждой уважающей себя модницы. К тому же, можно подобрать оттенок и длину, которая будет подчеркивать вашу фигуру.

Тренч - незаменимый атрибут гардероба

Что касается аксессуаров, то незаменимая вещь в гардеробе – черная сумка без дополнительной гарнитуры. Такой вариант дополнит практически любой наряд.

Базовая сумка выглядит так

Конечно же, у вас должен быть черный ремень. Он пригодится к луку для любого случая в жизни.

Лаконично и со вкусом

Не стоит покупать новую пару обуви, если до сих пор не обзавелись стильными белыми кроссовками. Этот низ можно смело носить как с брюками, так и с платьями.

Гармонируют с любым образом

На лето идеальный вариант обуви – черные сандалии на массивной подошве. Опять же: они подойдут и к романтическим лукам, добавив нотку брутальности, и к деловым образам в офис.

Обувь на лето

Кеды-конверсы знаменитого и узнаваемого с первого взгляда бренда. Эта обувь уже стала базовой.

И комфортно, и стильно

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие платья самые модные этим летом и как подобрать идеальные для ваших параметров джинсы.