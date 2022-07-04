Минимализм и яркие принты: какие модели юбок самые трендовые летом 2022 (фото)

Красивые юбки непременно должны быть в гардеробе каждой модницы.

Юбки, как и платья, — это одна из самых востребованных вещей в летнем гардеробе. В сезоне 2022 актуальными являются как варианты с яркими принтами, так и однотонные модели, главное подбирать такой фасон юбки, чтобы он вам подходил, и чтобы сама вещь вам нравилась.

Стилист по ником look.me.likee в своем модном блоге в Инстаграм составила небольшую модную шпаргалку, в которой рассказала, на что нужно обращать внимание при выборе юбки на лето. Также она опубликовала подборку самых стильных моделей юбок на это лето.

Как правильно подобрать юбку на лето 2022: советы стилиста

Фасон

Прямой крой самый универсальный и подойдет всем.

Юбки с вертикальным вырезом визуально вытянут силуэт и сделают вас стройнее.

Высокая посадка подчеркнет линию талии и визуально увеличит рост.

Чтобы скорректировать бедра лучше выбирать более плотную ткань.

Длина

Мини визуально удлинит ноги.

Миди нужно выбирать так, чтобы длина заканчивалась на самой широкой части икры.

Макси — стоит обращать внимание на линию посадки юбки, присутствие или отсутствие разрезов и сам крой юбки.

Принт

Если вы носите большие размеры или есть потребность в коррекции, то выбирать нужно юбки с крупным принтом.

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Какие юбки в моде летом-2022

Светлый деним

Минималистические

С разрезом

Яркие принты

Мини

Яркие

Классический деним

Длина макси

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