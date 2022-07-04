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Минимализм и яркие принты: какие модели юбок самые трендовые летом 2022 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Модные юбки 2022 года представлены множеством фасонов Новость обновлена 04 июля 2022, 08:41
Модные юбки 2022 года представлены множеством фасонов

Красивые юбки непременно должны быть в гардеробе каждой модницы.

Юбки, как и платья, — это одна из самых востребованных вещей в летнем гардеробе. В сезоне 2022 актуальными являются как варианты с яркими принтами, так и однотонные модели, главное подбирать такой фасон юбки, чтобы он вам подходил, и чтобы сама вещь вам нравилась.

Стилист по ником look.me.likee в своем модном блоге в Инстаграм составила небольшую модную шпаргалку, в которой рассказала, на что нужно обращать внимание при выборе юбки на лето. Также она опубликовала подборку самых стильных моделей юбок на это лето.

Как правильно подобрать юбку на лето 2022: советы стилиста

Фасон

  • Прямой крой самый универсальный и подойдет всем.
  • Юбки с вертикальным вырезом визуально вытянут силуэт и сделают вас стройнее.
  • Высокая посадка подчеркнет линию талии и визуально увеличит рост.
  • Чтобы скорректировать бедра лучше выбирать более плотную ткань.

Длина

  • Мини визуально удлинит ноги.
  • Миди нужно выбирать так, чтобы длина заканчивалась на самой широкой части икры.
  • Макси — стоит обращать внимание на линию посадки юбки, присутствие или отсутствие разрезов и сам крой юбки.

Принт

  • Если вы носите большие размеры или есть потребность в коррекции, то выбирать нужно юбки с крупным принтом.

Какие юбки в моде летом-2022

  • Светлый деним
Какие юбки в моде летом-2022
  • Минималистические
Какие юбки в моде летом-2022
  • С разрезом
Какие юбки в моде летом-2022
  • Яркие принты
Какие юбки в моде летом-2022
  • Мини
Какие юбки в моде летом-2022
  • Яркие
Какие юбки в моде летом-2022
  • Классический деним
Какие юбки в моде летом-2022
  • Длина макси
Какие юбки в моде летом-2022

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Теги:
#Мода #Женская мода #Стиль #Юбки