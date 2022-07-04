Минимализм и яркие принты: какие модели юбок самые трендовые летом 2022 (фото)
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Красивые юбки непременно должны быть в гардеробе каждой модницы.
Юбки, как и платья, — это одна из самых востребованных вещей в летнем гардеробе. В сезоне 2022 актуальными являются как варианты с яркими принтами, так и однотонные модели, главное подбирать такой фасон юбки, чтобы он вам подходил, и чтобы сама вещь вам нравилась.
Стилист по ником look.me.likee в своем модном блоге в Инстаграм составила небольшую модную шпаргалку, в которой рассказала, на что нужно обращать внимание при выборе юбки на лето. Также она опубликовала подборку самых стильных моделей юбок на это лето.
Как правильно подобрать юбку на лето 2022: советы стилиста
Фасон
- Прямой крой самый универсальный и подойдет всем.
- Юбки с вертикальным вырезом визуально вытянут силуэт и сделают вас стройнее.
- Высокая посадка подчеркнет линию талии и визуально увеличит рост.
- Чтобы скорректировать бедра лучше выбирать более плотную ткань.
Длина
- Мини визуально удлинит ноги.
- Миди нужно выбирать так, чтобы длина заканчивалась на самой широкой части икры.
- Макси — стоит обращать внимание на линию посадки юбки, присутствие или отсутствие разрезов и сам крой юбки.
Принт
- Если вы носите большие размеры или есть потребность в коррекции, то выбирать нужно юбки с крупным принтом.
Какие юбки в моде летом-2022
- Светлый деним
- Минималистические
- С разрезом
- Яркие принты
- Мини
- Яркие
- Классический деним
- Длина макси
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