Какие головные уборы в моде этим летом: топ-8 трендовых вариантов (фото)

Стильный головной убор — летний мастхэв

Головной убор – мастхэв летнего гардероба. Он может быть не только защитой от солнечных лучей, а и полноценным атрибутом образа. А если следовать трендам лета-2022, то и изюминкой лука.

Как пишет "Телеграф", о самых модных головных уборах этого лета рассказал стилист Матвей Калугин в Іnstagram. Он отмечает, что выбор шляпы или панамы летом – очень важен. Поскольку головной убор в композиции образа располагается непосредственно в портретной зоне, а значит на него обращается наибольшее внимание.

Какие панамы, кепки и шляпы в моде летом-2022

Кепки, по словам стилиста, база летнего гардероба. Рекомендуется выбирать более глубокую посадку кепки, если у вас высокий лоб.

Практично и стильно

Платки остаются в моде. Их можно завязывать на голову различными способами.

Более женственный вариант

Визоры, отмечает стилист были популярны в 00-х, но снова вернулись. Самые трендовые варианты выполнены из рафии или пластика.

Ультратренд

Панама после победы украинского коллектива Kalush Orchestra на "Евровидении-2022" получила свежую волну популярности. Розовая панама ассоциируется с солистом группы Олегом Псюком, но подобные теперь носят по всему миру как взрослые, так и дети.

Патриотичный головной убор

Стилист пишет, что практичный вариант – шляпа-федора из легкого материала. Она не только защитит от солнечных лучей, а и будет максимально характерным элементом образов.

Шляпы остаются в моде

Плетеные шляпы, обращает внимание Калугин, для образов, в которых вы ходите по городу, следует выбирать осторожно. Наиболее универсальный вариант — канотье или шляпа-сафари.

Еще один модный фасон

Кепи, или baker boy cap, круто дополнит летние образы в кэжуал, драматической и даже романтической эстетике, отметил стилист.

Стильный выбор

Плетеные панамы, по словам Калугина, придадут образам расслабленности и некоторой инфантильности.

Яркое решение

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