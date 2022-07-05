Клетка, горошек и много цветов: самые актуальные принты на лето 2022 (фото)
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В моде как классические варианты, так и яркие и необычные.
Чтобы составить идеальный гардероб на лето, важно обращать внимание не только на модные фасоны и модели вещей, но и следить за тем, чтобы их расцветка также была актуальной. В 2022 году палитра стильных принтов на лето достаточно разнообразна, что позволит каждой моднице подобрать то, что ей нравиться.
Стилист Ирина Катыхина в своем модном блоге в Инстаграм опубликовала небольшой "гид" по трендах в принтах на это лето. Благодаря ее модным "подсказкам", каждая девушка сумеет подобрать себе самый стильный и трендовый наряд.
Самые трендовые принты лета 2022
- Колорблок — эффект колорблока можно создать просто использованием контрастных вещей в образе.
- Клетка никогда не выходит из моды, самая актуальная в этом году — цветная (гингем).
- Цветочный принт триумфально возвращается каждый год. В этом году самый модный вариант — крупные и красные цветы.
- Горошек — от крупного до маленького.
- Полоска — не забывайте, что горизонтальная полнит.
- Тигровый принт.
- Геометричный принт.
- Рисунки и игривые принты — будто нарисованные ребенком, смайлики.
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