Клетка, горошек и много цветов: самые актуальные принты на лето 2022 (фото)

В моде как классические варианты, так и яркие и необычные.

Чтобы составить идеальный гардероб на лето, важно обращать внимание не только на модные фасоны и модели вещей, но и следить за тем, чтобы их расцветка также была актуальной. В 2022 году палитра стильных принтов на лето достаточно разнообразна, что позволит каждой моднице подобрать то, что ей нравиться.

Стилист Ирина Катыхина в своем модном блоге в Инстаграм опубликовала небольшой "гид" по трендах в принтах на это лето. Благодаря ее модным "подсказкам", каждая девушка сумеет подобрать себе самый стильный и трендовый наряд.

Самые трендовые принты лета 2022

Колорблок — эффект колорблока можно создать просто использованием контрастных вещей в образе.

Клетка никогда не выходит из моды, самая актуальная в этом году — цветная (гингем).

Цветочный принт триумфально возвращается каждый год. В этом году самый модный вариант — крупные и красные цветы.

Горошек — от крупного до маленького.

Полоска — не забывайте, что горизонтальная полнит.

Тигровый принт.

Геометричный принт.

Рисунки и игривые принты — будто нарисованные ребенком, смайлики.

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