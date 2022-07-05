Пять ультратрендов лета-2022, которые нужно примерить каждой (фото)

Летние фасоны, фактуры и расцветки приятно удивляют

Этим летом дизайнеры удивили разнообразием трендов и тенденций. Если вы уже сформировали базовый летний гардероб, без которого невозможен ни один образ, то теперь можете научиться делать акценты в ваших образах с помощью модных приемов.

Как пишет "Телеграф", о самых горячих трендах лета-2022 пишет стилист под ником anna.le.nova в Instagram. По ее словам, есть по меньшей мере 5 ультрамодных тенденций, применив которые, вы сразите всех наповал.

В моде всевозможные фактуры и техники, которые добавят изюминки любому образу. Так, например, в тренде одежда в техниках кроше и вязаные изделия. Это могут быть как однотонные элементы лука, так и множество оттенков.

Оригинальное решение

Яркие образы

Для самых экстравагантных образов подойдут вещи с перьями. Будь то платье или пиджак – такая часть образа сделает вас неотразимой. Шикарный наряд особенно уместен к особому случаю.

Очень стильно

Трендовые луки

Сетка, как элемент образа, добавит нотку соблазнительности и сексуальности. Вы можете комбинировать полупрозрачный элемент с платьями, футболками, пиджаками, или же надевать сетку-платье или сетку-юбку отдельно.

Для лета - самое то

Сетка станет акцентом в вашем наряде

Легкость, воздушность и необычность – так охарактеризуют ваш стиль, если увидят в образе, где используется тренд этого лета — бахрома. Интересно, что с бахромой могут быть не только юбки, а и платья, комбинезоны и даже сумки.

Ультратренд этого лета

Есть много вариаций, как носить бахрому

Что касаемо обуви, то летом-2022 все модницы щеголяют в туфлях на эффектной платформе. Вероятно, этот вариант не годится для повседневной жизни, но будет уместным для летнего променада и важных событий.

Эффектная обувь

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие головные уборы в моде этим летом. А также мы писали, как выбрать трендовое платье на жаркое время, чтобы было и стильно, и удобно.