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Что обуть этим летом: топ-9 самых модных вариантов обуви (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Выбор обуви будет легким, если знать актуальные тенденции
Выбор обуви будет легким, если знать актуальные тенденции

На лето дизайнеры представили массу стильных моделей кроссовок, босоножек, туфлей и шлепанцев

Чтобы ваш образ был стильным важно не только знать главные летние тренды и правильно подобрать одежду, а и уделить внимание обуви. В этом сезоне актуальными остаются как уже полюбившиеся шлепанцы и кроссовки, так и ультратрендовая плетеная обувь

Как пишет "Телеграф", о самой актуальной летней обуви в 2022 году рассказала стилист Мария Демчишина в Instagram. По ее словам, есть по меньшей мере 9 трендов, которые помогут приобрести модную пару обуви.

Этим летом мода поражает разнообразием, и тенденции касательно обуви не стали исключением. Так, актуальными остается немало моделей летней обуви на низком ходу, но представлены и каблуки с платформой.

Плетеные шлепки – практичный и стильный вариант на лето. Тем, кто не против небольшого каблука летом, подойдут модные плетеные босоножки.

Плетеная обувь
Необычная фактура

Кроссовки – мастхэв любого сезонного гардероба, особенно если это коллаборация известных брендов.

Летние кроссовки
Летние кроссовки могут быть разными

Квадратный мыс – та деталь, которая укажет на вашу осведомленность в трендах лета-2022. Смело можете носить босоножки с завязками или без.

Обувь с квадратным мысом
Трендовая деталь

Винилискожа — один из лучших заменителей натуральной кожи. Для лета этот материал отлично подходит. Такие босоножки не перегрузят образ.

Обувь из винила
Утонченный вариант

Резиновая обувь – пожалуй, наиболее практичный летний вариант. К тому же, производители представили широкую палитру цветов такой обуви.

Резиновые шлепанцы
Комфорт и тренд в одном флаконе

Туфли а-ля "Мэри Джейн", напоминающие детскую обувь для девочек, тренд нынешнего сезона. С такой обувью можно составить сложные и стильные луки.

Туфли Мери Джейн
Для продуманных луков

Если предпочитаете лаконичные босоножки, то выбирайте модели с тонкими ремешками. Этим летом они в тренде.

Босоножки с тонкими ремешками
Невесомые на ногах

Обувь в стиле немецкого бренда Birkenstock, который приобрел популярность благодаря фирменным сандалиям с ортопедической стелькой, так же на волне этого лета.

Birkenstock обувь
Более брутальный фасон

За шик и гламур в этом сезоне отвечают босоножки на платформе. Чем выше платформа – тем менее удобно, но невероятно эффектно.

Босоножки на платформе
Ярко и модно

Ранее "Телеграф" рассказал, какие сумки самые топовые летом-2022 и как выбрать стильный купальник на пляж.

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#Мода #Обувь #Стиль