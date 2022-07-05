Из каких тканей носить одежду в жару: 5 важных советов стилиста (фото)

Несколько простых правил помогут вам подобрать комфортный летний гардероб

Выбор ткани в летнее время — задача не из легких. Хочется, чтобы одежда не парила, меньше сминалась, была легкой и приятной. В этом помогут несколько действенных рекомендаций.

Как пишет "Телеграф", о наиболее подходящих на лето тканях рассказала стилист Марина Пензукова в Instagram. По ее словам, понятные и рабочие советы при подборе летнего гардероба помогут вам чувствовать себя легко в жару.

Простые и эффективные правила подбора материалов для летних вещей от стилиста:

Содержание синтетического сырья не должно превышать 20%. В противном случае будет слишком жарке. Идеально подойдут хлопок, лен (тут даже нужны примеси синтетики), лиоцел (ткань из эвкалипта), вискоза. Чтобы помятости на ткани были менее заметными, выбирайте принтованные вещи. Принт чудесно скрывает изломы на ткани. Если вы очень сильно потеете, то вам тоже подходят вещи с принтом и свободного кроя. Лучше использовать натуральные дезодоранты. Если выбираете брюки, то только свободного кроя. Палаццо и кюлоты, из легкого хлопка или льна. Если вам хочется носить синтетику летом, то пожалуйста, но имейте в виду, такая ткань будет будто "запаривать" ваше тело при температуре выше 25 градусов тепла.

Примеры образов и одежды, которая будет комфортной в зной

Принт скроет смятости

Лен - лучшая ткань для лета

Выбирайте брюки свободного кроя

Летом ткань должна "дышать"

Свободные брюки с принтом - хороший выбор

Натуральная ткань спасет в жару

Льняной костюм - мастхэв

Выбор комфортных летних платьев велик

Ранее "Телеграф" рассказал, какие тренды этого лета обязана примерить каждая модница и как выбрать стильный головной убор в этом сезоне.