Из каких тканей носить одежду в жару: 5 важных советов стилиста (фото)
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Несколько простых правил помогут вам подобрать комфортный летний гардероб
Выбор ткани в летнее время — задача не из легких. Хочется, чтобы одежда не парила, меньше сминалась, была легкой и приятной. В этом помогут несколько действенных рекомендаций.
Как пишет "Телеграф", о наиболее подходящих на лето тканях рассказала стилист Марина Пензукова в Instagram. По ее словам, понятные и рабочие советы при подборе летнего гардероба помогут вам чувствовать себя легко в жару.
Простые и эффективные правила подбора материалов для летних вещей от стилиста:
- Содержание синтетического сырья не должно превышать 20%. В противном случае будет слишком жарке. Идеально подойдут хлопок, лен (тут даже нужны примеси синтетики), лиоцел (ткань из эвкалипта), вискоза.
- Чтобы помятости на ткани были менее заметными, выбирайте принтованные вещи. Принт чудесно скрывает изломы на ткани.
- Если вы очень сильно потеете, то вам тоже подходят вещи с принтом и свободного кроя. Лучше использовать натуральные дезодоранты.
- Если выбираете брюки, то только свободного кроя. Палаццо и кюлоты, из легкого хлопка или льна.
- Если вам хочется носить синтетику летом, то пожалуйста, но имейте в виду, такая ткань будет будто "запаривать" ваше тело при температуре выше 25 градусов тепла.
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Ранее "Телеграф" рассказал, какие тренды этого лета обязана примерить каждая модница и как выбрать стильный головной убор в этом сезоне.