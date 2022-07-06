Подчеркнут талию и скроют недостатки: летние платья, которые стройнят (фото)

С помощью платья можно легко скорректировать фигуру, если правильно подобрать фасон.

Платье – обязательный элемент летнего гардероба любой модницы. Помимо своей легкости и красоты, эта вещь может также прекрасно скорректировать фигуру, скрыв все недостатки, показав только преимущества. К счастью, дизайнеры предлагают невероятное количество разных моделей платьев на лето на любой вкус, так что каждая девушка сможет подобрать себе вариант по вкусу.

Важно правильно подобрать крой, фасон и цвет, чтобы платье только украсило вас и помогло вам чувствовать себя намного увереннее. Портал prostoway рассказал, какие фасоны платьев стоит выбрать на лето 2022, если вы хотите казаться стройнее и подчеркнуть свою талию.

Фасоны платьев, которые визуально стройнят

Платье на запах — модель, которая подходит для любых типов фигур. Благодаря своему крою, это платье делает из любой фигуры — "песочные часы", скрывает бедра и делает талию визуально тоньше. Правильно подобрав принт такого платья, его можно будет надеть как на каждый день, так и на выход.

Платье с акцентом на талии — чтобы выглядеть визуально худее, следует выбирать такие фасоны, чтобы был акцент на талии. Это могут быть модели, как с резинкой на талии, поясом или ремнем. Также не важна и длина: это могут быть, как мини, миди или макси.

Платье рубашка — универсальная модель, которая никогда не выходит из моды.

Платье с V-образным вырезом — глубокое декольте и V-образный вырез визуально вытягивают силуэт. Выбирать также можно модели разной длины. Их можно дополнить пышными рукавами, поясом на талии и большим принтом.

Платье А-силуэта — фасон, который отвлекает внимание от широких бедер и подчеркивает зону декольте и талию. Платье может быть разной длины, а также из разных материалов.

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