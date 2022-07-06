Восемь трендов этого лета, в которых вы не будете выглядеть как серая мышь (фото)

Обилие летних тенденций в этом году порадует даже самую продвинутую модницу

Дизайнеры щедры на тренды этим летом, как никогда. Некоторые тенденции, к примеру вырезы и завязки, перекочевали к нам еще с прошлого сезона. А вот большие сумки и брюки карго, которые вошли в моду сейчас, только начинают набирать обороты.

Как сообщает "Телеграф", о самых горячих трендах лета-2022 рассказала стилист под ником anna.le.nova на своей странице в Instagram. По ее словам, есть по меньшей мере восемь модных тенденций этого сезона, на которые стоит обратить внимание.

Что в моде летом-2022

Металлик и блеск вырвались в тренд этого сезона. Это может быть как атласная ткань, так и фактуры из камней и пайеток. Есть все шансы создать яркий образ, в котором вы будете в центре внимания.

Не бойтесь быть эффектной

Низкая посадка снова вернулась в моду. Когда, как не в жару, щеголять в нарядах с открытым торсом.

Да, низкая посадка снова в тренде

Жилеты могут дополнить ваш летний образ и внести свою "изюминку". А самые смелые модницы составляют луки с жилетами на голое тело.

Невероятно стильные луки с жилетами

Брюки карго – практичный выбор, а этим летом еще и трендовый. Стиль милитари можете комбинировать с более женственными элементами, такой микс всегда выглядит удачно.

Комфортно и со вкусом

Большие сумки вошли в моду, и, можно предположить, могут остаться актуальными надолго. Это очень удобно, согласитесь.

В такую сумку поместится все, что нужно

Завязки и тесьма украшают летнюю одежду в этом году. Такие детали сразу укажут на вашу подкованность в трендах лета-2022.

Стильный нюанс украсит любой наряд

Вырезы и разрезы остаются в моде. С их помощью можно добавить в образ нотку откровенности и сексуальности, но при этом вы не будете выглядеть вульгарной.

Уместный для лета тренд

Топы, бра, бюстье – отличный вариант для лета. В них и удобно, и не жарко, и весьма стильно.

В жаркую погоду самое то

Ранее "Телеграф" писал, какие платья в моде этим летом и как выбрать фасон, чтобы он вас стройнил.