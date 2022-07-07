Не только дутые шлепки: какая обувь в моде этим летом (фото)

В моде как низкий ход, так и высокие каблуки

Босоножки, шлепанцы и сандалии – этим летом список актуальных моделей обуви весьма разнообразен. В моде как удобство, так и экстравагантность. Смело носим в этом сезоне и кроссовки, при подборе которых важно учесть несколько правил.

Как пишет "Телеграф", о трендовых вариантах обуви на лето-2022 рассказывает стилист под ником stylist.inna в Instagram. По ее словам, есть по меньшей мере 9 самых главных тенденций этого сезона, на которые можно ориентироваться при выборе летней обуви.

В трендах этого лета универсальные балетки-чешки, которые подойдут под любой низ в вашем луке.

Обувь под любой стиль и наряд

Если хотите выглядеть эффектно – выбирайте высокие каблуки.

В них вы будете в центре внимания

Вьетнамки на массивной подошве остаются актуальными еще с прошлого лета.

И комфорт, и вкус

Предпочитаете минимализм – присмотритесь к босоножкам с тоненькими ремешками.

Внесут нотку утонченности

Вариант яркой обуви на лето – расцветка а-ля металлик.

Шик и блеск

Массивные и дутые шлепки отлично сочетаются как с классическим и романтическим стилями, так и с кэжуал.

Выбор многих модниц в этом году

Яркая обувь с интересными деталями сделает ваш образ неповторимым.

Цвет решает

Босоножки или шлепки на тонкой подошве – еще один удобный и стильный вариант летней обуви.

Отличное решение для жаркой погоды

Обувь с прозрачными вставками добавит "изюминку" к любому наряду.

Для особого случая

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