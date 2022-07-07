Не только дутые шлепки: какая обувь в моде этим летом (фото)
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В моде как низкий ход, так и высокие каблуки
Босоножки, шлепанцы и сандалии – этим летом список актуальных моделей обуви весьма разнообразен. В моде как удобство, так и экстравагантность. Смело носим в этом сезоне и кроссовки, при подборе которых важно учесть несколько правил.
Как пишет "Телеграф", о трендовых вариантах обуви на лето-2022 рассказывает стилист под ником stylist.inna в Instagram. По ее словам, есть по меньшей мере 9 самых главных тенденций этого сезона, на которые можно ориентироваться при выборе летней обуви.
В трендах этого лета универсальные балетки-чешки, которые подойдут под любой низ в вашем луке.
Если хотите выглядеть эффектно – выбирайте высокие каблуки.
Вьетнамки на массивной подошве остаются актуальными еще с прошлого лета.
Предпочитаете минимализм – присмотритесь к босоножкам с тоненькими ремешками.
Вариант яркой обуви на лето – расцветка а-ля металлик.
Массивные и дутые шлепки отлично сочетаются как с классическим и романтическим стилями, так и с кэжуал.
Яркая обувь с интересными деталями сделает ваш образ неповторимым.
Босоножки или шлепки на тонкой подошве – еще один удобный и стильный вариант летней обуви.
Обувь с прозрачными вставками добавит "изюминку" к любому наряду.
Ранее "Телеграф" писал, из каких тканей носить одежду в жару.