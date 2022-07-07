Какие шорты в моде этим летом: 3 тренда, которые помогут выбрать стильную вещь (фото)

Шорты не только удобны для лета, а и могут стать главной фишкой вашего образа

В этом году дизайнеры радуют обилием летних трендов. В моде как мини и максиюбки, так и платья с разрезами, цветочным принтом и акцентными рукавами. Еще один важный элемент гардероба летом – шорты. Стильно носить шорты в этом сезоне поможет модная шпаргалка от стилиста.

Как пишет "Телеграф", о трендовых вариантах шортов на лето-2022 рассказывает стилист под ником stylist.inna в Instagram. По ее словам, есть как минимум три ультрамодные модели, который стоит примерить в этом сезоне.

Один из трендов этого лета – спортивные шорты. Стилист советуют их надевать с вьетнамками, босоножками или туфлями на каблуке или же кроссовками. Можно создать не только спортивный или кэжуал-лук, а и поэкспериментировать, добавив блузу или пиджак.

Луки в стиле спорт, кэжуал и спорт-шик

Микрошорты подойдут для самых смелых луков. Да и когда демонстрировать ноги с загаром, как не в середине лета. Стилист предлагает носить шорты такого фасона с минималистическими босоножками на каблуке, лодочками или кедами.

Пожалуй, наиболее летний вариант шорт

Бермуды вырвались в тренды в этом сезоне. В таких шортах можно создать лаконичные и стильные образы. По словам стилиста, обувать в таком случае лучше босоножки на каблуке, шлепанцы или кеды.

Ультратренд лета - бермуды

Ранее "Телеграф" писал, какая обувь самая модная летом-2022. Вариантов масса – от трендовых массивных шлепанец до утонченных босоножек с тонкими ремешками.

А также мы рассказывали, какую ткань выбрать летом, чтобы в одежде было комфортно и не слишком жарко. Стилист озвучила несколько важных советов.