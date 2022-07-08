Топ-6 летних вещей, которые уже несколько сезонов не теряют своей актуальности (фото)

Какие бы тенденции не превалировали на подиумах, есть то, что всегда актуально.

Если вы еще не сформировали базовый летний гардероб, без которого невозможен ни один образ, то прежде чем отправиться по магазинам, мы предлагаем вам ознакомиться с несколькими трендами, которые не выходят и моды уже несколько сезонов. Такие вещи остаются стильными и модными вне времени.

О таких трендовых летних вещах рассказала стилист под ником stilnodostupno в своем модном блоге в Инстаграм. Она показала, какие вещи не теряют своей актуальности с течением времени. Отметим, что все вещи из этой подборки продолжают быть стильными и востребованными еще с середины прошлого столетия.

Среди "постоянных" трендов — шорты-бермуды, простые летние платья и платья-футляры, желательно белые, юбки-миди на запах, прямые джинсы и т.д. Отметим, что подобные вещи в свое время носили принцесса Диана и Мерлин Монро.

Летние вещи, которые не теряю своей актуальности

Платье-комбинация

Шорты-бермуды

Прямые джинсы и маскулинный пиджак

Юбка-миди на запах

Легкое белое платье

Простое белое платье-футляр

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие головные уборы в моде этим летом. А также мы писали, как выбрать трендовое платье на жаркое время, чтобы было и стильно, и удобно.