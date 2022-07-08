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Топ-6 летних вещей, которые уже несколько сезонов не теряют своей актуальности (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Список вещей, которые никогда не выйдут из моды Новость обновлена 08 июля 2022, 08:00
Список вещей, которые никогда не выйдут из моды

Какие бы тенденции не превалировали на подиумах, есть то, что всегда актуально.

Если вы еще не сформировали базовый летний гардероб, без которого невозможен ни один образ, то прежде чем отправиться по магазинам, мы предлагаем вам ознакомиться с несколькими трендами, которые не выходят и моды уже несколько сезонов. Такие вещи остаются стильными и модными вне времени.

О таких трендовых летних вещах рассказала стилист под ником stilnodostupno в своем модном блоге в Инстаграм. Она показала, какие вещи не теряют своей актуальности с течением времени. Отметим, что все вещи из этой подборки продолжают быть стильными и востребованными еще с середины прошлого столетия.

Среди "постоянных" трендов — шорты-бермуды, простые летние платья и платья-футляры, желательно белые, юбки-миди на запах, прямые джинсы и т.д. Отметим, что подобные вещи в свое время носили принцесса Диана и Мерлин Монро.

Летние вещи, которые не теряю своей актуальности

  • Платье-комбинация
Летние вещи, которые не теряю своей актуальности
  • Шорты-бермуды
Летние вещи, которые не теряю своей актуальности
  • Прямые джинсы и маскулинный пиджак
Летние вещи, которые не теряю своей актуальности
  • Юбка-миди на запах
Летние вещи, которые не теряю своей актуальности
  • Легкое белое платье
Летние вещи, которые не теряю своей актуальности
  • Простое белое платье-футляр
Летние вещи, которые не теряю своей актуальности

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие головные уборы в моде этим летом. А также мы писали, как выбрать трендовое платье на жаркое время, чтобы было и стильно, и удобно.

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#Мода #Стиль