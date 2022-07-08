Как увеличить рост с помощью одежды: стильные "приемы" для невысоких девушек (фото)

Вполне вероятно, что придется обращаться за помощью в ателье, чтобы подогнать длину.

Дизайнеры постоянно предлагают множество различной трендовой одежды. В моде как мини и максиюбки, так и платья с разрезами, цветочным принтом и акцентными рукавами, однако эти вещи всегда подобраны и показаны на высоких девушках. Что же делать модницам невысокого роста, чтобы визуально увеличить свой рост, а не наоборот, лишь уменьшив его.

Стилист под ником styleme.by в своем блоге о моде в Инстаграм поделилась модной шпаргалкой для девушек невысокого роста, в которой рассказала о вещах, что способны визуально вытянуть силуэт. Благодаря правильно подобранным вещам, можно спокойно прибавить себе немного см вверх.

Отмечается, что подборка создана для невысоких девушек, рост который до 160-164 см.

Как подбирать одежду невысоким девушкам

Меньше горизонталей (контрастная обувь, ремни, контрастная широкая полоска и т.д.)

Соблюдайте правила соразмерности (принты, шляпы, ремни, сумки и т.д)

Больше вертикалей (цветовая вертикаль: жакеты, тренчи, кардиганы, жилеты, ряд пуговиц и т.д)

Важно следить за пропорциями.

Ранее "Телеграф" писал, какая обувь самая модная летом-2022. Вариантов масса – от трендовых массивных шлепанец до утонченных босоножек с тонкими ремешками.

А также мы рассказывали, какую ткань выбрать летом, чтобы в одежде было комфортно и не слишком жарко. Стилист озвучила несколько важных советов.