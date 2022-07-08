Убавляют градус стиля: названы главные ошибки в летних образах (фото)

Стилист назвала основные ошибки в летнем стайлинге

Казалось бы, надела платье этим летом и выглядишь отлично! Однако есть много нюансов, которые нужно учитывать, чтобы летний образ был стильный и уместный.

Стилист Екатерина в Инстаграме рассказала о самых популярных недочетах в стилизации летних образов.

Топ-6 основных ошибок в летних образах

1. Присутствие в летних образах позиций, которые ассоциируются с другим сезоном (например ботильоны, сапоги, темная сумка "тяжелой" текстуры типа замши) создает ощущение дисгармонии. Летнее должно быть с летним.

2. Наличие в образах двух близких оттенков белого создает ложное визуальное впечатление более чистой и более грязной вещи, что, естественно, не добавляет градуса стиля.

3. Использование в образах более двух вещей с рустикальным настроением чревато тем, что аутфит выглядит слишком утрированным, в нем отсутствует микс стилей и текстур. Разбавляем лен другими материалами.

4. Изделия тонкой плотности, сквозь которые приступают очертания нижнего белья, создает ощущение неряшливости.

5. Нефункциональное подпоясывание лишает образ логики и гармонии. Речь идет об облегающих силуэтах, где отсутствует перепад объемов, и ремень на талии не выполняет никакую функцию, кроме "красоты".

6. Очень редко завязанный узлом низ рубашки или футболки выглядит ненарочито и естественно-небрежно. Такие конструкции делают образ слишком надуманным.

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