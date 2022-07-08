Самые стильные юбки этого лета: 3 тренда, которые покорят любую модницу (фото)

Актуальны как макси, так и миниюбки

Юбка – один из главных атрибутов летнего гардероба. В этом сезоне дизайнеры представили множество стильных фасонов юбок на любой вкус. Чтобы не заблудиться в трендах лета-2022, воспользуйтесь шпаргалкой от стилиста.

Как сообщает "Телеграф", о трендовых вариантах юбок на лето-2022 рассказала стилист под ником stylist.inna в Instagram. По ее словам, есть по меньше мере тройка самых топовых фасонов. Главное – уметь правильно подбирать обувь под юбку и наряд в целом.

Какое лето без мини? В этом сезоне есть разные фасоны юбок короткой длины, один из ультратрендов – тенниска. Стилист советует обуть под миниюбку минималистические босоножки на каблуке или без, кеды, массивные и дутые шлепанцы.

Самый летний вариант юбки

Если мини для вас слишком смелое решение, то попробуйте примерить макси. Длинные юбки актуальны этим летом и позволят создавать необычные луки. Что касается обуви, то стилист рекомендует выбирать вьетнамки или шлепанцы, босоножки минималистические или на платформе.

Макси вернулось в моду

Пожалуй, самый яркий и оригинальный фасон юбки этого лета – кроше. Необычная фактура сделает ваш наряд неповторимым, а цвета добавят сочности. Носить такую трендовую юбку, пишет стилист, нужно с прозрачными босоножками на каблуке, массивными шлепанцами или минималистическими босоножками.

Ультратрендовые наряды

Напомним, в моде летом-2022 широкая палитра сезонной обуви. Это и сандалии, и босоножки, и трендовые шлепанцы, а также кроссовки и кеды.

Также "Телеграф" рассказывал, какие шорты актуальны в этом сезоне. Стилист рассказала, как выбрать не только удобную, а и стильную модель на лето.