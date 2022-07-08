С чем носить белую майку: стильные образы этим летом (фото)

Майка-алкоголичка сегодня - мастхэв летнего гардероба

Белую майку, известную в народе как майка-алкоголичка, стилисты включают в тренды летнего сезона 2022 года.

Это база, которая впишется в максимально большое количество образов. Проще говоря, носить ее можно со всем, отмечает модный блогер Екатерина в Инстаграме.

Стилист собрала наиболее интересные формулы сочетаний белой майки с другими вещами, с которыми наши читательницы могут ознакомиться ниже.

Майка + сатиновая юбка-миди + второй слой в виде рубашки или жакета + открытая обувь + структурированная сумка

Майка + оверсайз-брюки + обувь на плоском ходу + сумка-багет или структурированная хобо

Майка + свободные джинсы/брюки по типу wide leg + обувь на плоском ходу или небольшом каблуке + структурированная сумка

Майка + прямые укороченные 7/8 джинсы + кардиган + лоферы + структурированная сумка

Майка + умеренно свободные брюки или джинсы полной длины + обувь с острым мысом. Возможен второй слой в виде рубашки, жакета или кардигана. Сумка возможна как структурированная, так и мягкая

Майка + шорты любого типа + жакет или рубашка + обувь на плоском ходу в случае спортивных шорт, и на каблуке — в случае костюмных

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