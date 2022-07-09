Два купальника сразу и "вторая кожа": самые неоднозначные тренды этого лета (фото)
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Некоторые вещи вызывают одни вопросы, а покупать их или нет, решать только вам
Модные тренды летом 2022 года радуют многих представительниц прекрасного пола. Но также и удивляют.
Неоднозначные — не всегда значит "неносибельные", отмечает стилист Екатерина в Инстаграме. Скорее, это что-то непривычное, вызывающее недоумение. Но с течением времени многие тренды, считавшиеся сомнительными, становятся частью обычной жизни. Так происходит сейчас с низкой посадкой и меховой летней обувью. Поэтому не стоит категорично восклицать "Никогда это не надену!".
Два купальника сразу
Топовые инфлюенсеры (Белла Хадид, Оливия Пеззенто и другие) в последнее время выкладывали свои фото, где они использовали этот прием.
Микромини
Супернизкая посадка
Леггинсы в "открытую"
Облегающий сatsuit
Ботфорты — "вторая кожа"
Незимняя обувь с мехом
Арт-каблук
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие головные уборы в моде этим летом. А также мы писали, как выбрать трендовое платье на жаркое время, чтобы было и стильно, и удобно.