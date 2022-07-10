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Какие брюки носить летом-2022: подборка стильных образов на фото

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Названы тренды брюк летнего сезона 2022 года
Названы тренды брюк летнего сезона 2022 года

В моде брюки свободного или широкого кроя и из легких тканей

Брюки являются одним из самых разнообразных предметов женского гардероба в летнем сезоне. Они подчеркивают образ и не стесняют движения, так как в моде летом 2022 года брюки свободного кроя из легких тканей.

Об этом заявила стилист Анна Мишаевна в Инстаграме. По словам модного блогера, нужно обращать внимание на летние ткани и модели свободного кроя.

Летние ткани — это лень, хлопок, шифон, шелк, можно вискоза, бамбук, сатин/ситец. Модели свободного кроя должны быть прямые, клеш от бедра, по типу палаццо или карго.

летние брюки
летние брюки
летние брюки

Сейчас также мега актуальна заниженная посадка, но она подходит не всем, поэтому можно смело носить с завышенной и со средней посадкой. Для более расслабленных образов подойдут брюки на резинке, но их можно носить и в офис, если правильно замиксовать. Для самого офиса есть более структурированные модели.

летние брюки
летние брюки
летние брюки
летние брюки

При переменчивой погоде стоит носить джинсы, желательно светлые, беж, цветные.

летние брюки

Добавим, что летняя мода в этом сезоне также предлагает широчайший выбор трендовых платьев, актуальных юбок и стильных шортов.

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