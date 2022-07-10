Какие брюки носить летом-2022: подборка стильных образов на фото

В моде брюки свободного или широкого кроя и из легких тканей

Брюки являются одним из самых разнообразных предметов женского гардероба в летнем сезоне. Они подчеркивают образ и не стесняют движения, так как в моде летом 2022 года брюки свободного кроя из легких тканей.

Об этом заявила стилист Анна Мишаевна в Инстаграме. По словам модного блогера, нужно обращать внимание на летние ткани и модели свободного кроя.

Летние ткани — это лень, хлопок, шифон, шелк, можно вискоза, бамбук, сатин/ситец. Модели свободного кроя должны быть прямые, клеш от бедра, по типу палаццо или карго.

Сейчас также мега актуальна заниженная посадка, но она подходит не всем, поэтому можно смело носить с завышенной и со средней посадкой. Для более расслабленных образов подойдут брюки на резинке, но их можно носить и в офис, если правильно замиксовать. Для самого офиса есть более структурированные модели.

При переменчивой погоде стоит носить джинсы, желательно светлые, беж, цветные.

Добавим, что летняя мода в этом сезоне также предлагает широчайший выбор трендовых платьев, актуальных юбок и стильных шортов.