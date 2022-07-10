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Актуальные летние шорты 2022: модели, которые гармонично вписываются в любой образ (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Шорты — это must have в гардеробе для каждой заядлой модницы Новость обновлена 10 июля 2022, 08:04
Шорты — это must have в гардеробе для каждой заядлой модницы

Шорты уже уверенно потеснили на модном пьедестале брюки и юбки.

Модные шорты — это один их главных атрибутов женского гардероба летом 2022 года. Они позволяют модницам не только продемонстрировать свои стройные ноги, но гармоничной вписываются в любой аутфит, как пляжный, так и повседневный.

Стилист Ольга Льдокова в своем модном блоге в Инстаграм поделилась модным "путеводителем", в котором рассказала и показала самые актуальные и трендовые модели шорт на лето 2022. Она также отметила, что стиль — это самовыражение каждого человека, и шорты это один из элементов, которые помогут показать свою индивидуальность.

Трендовые модели шорт на лето 2022

  • Льняные
Трендовые модели шорт на лето 2022
  • Джинсовые
Трендовые модели шорт на лето 2022
  • Бермуды костюмные
Трендовые модели шорт на лето 2022
  • Боксеры
Трендовые модели шорт на лето 2022
  • Бермуды джинсовые
Трендовые модели шорт на лето 2022
  • Белые
Трендовые модели шорт на лето 2022
  • Яркие
Трендовые модели шорт на лето 2022
  • Спортивные трикотажные
Трендовые модели шорт на лето 2022

Ранее "Телеграф" рассказал, какие 5 деталей в одежде испортят даже самый модный образ. Избегайте этих ошибок и будете выглядеть стильно.

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#Мода #Стиль