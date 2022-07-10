Актуальные летние шорты 2022: модели, которые гармонично вписываются в любой образ (фото)
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Шорты уже уверенно потеснили на модном пьедестале брюки и юбки.
Модные шорты — это один их главных атрибутов женского гардероба летом 2022 года. Они позволяют модницам не только продемонстрировать свои стройные ноги, но гармоничной вписываются в любой аутфит, как пляжный, так и повседневный.
Стилист Ольга Льдокова в своем модном блоге в Инстаграм поделилась модным "путеводителем", в котором рассказала и показала самые актуальные и трендовые модели шорт на лето 2022. Она также отметила, что стиль — это самовыражение каждого человека, и шорты это один из элементов, которые помогут показать свою индивидуальность.
Трендовые модели шорт на лето 2022
- Льняные
- Джинсовые
- Бермуды костюмные
- Боксеры
- Бермуды джинсовые
- Белые
- Яркие
- Спортивные трикотажные
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