Актуальные летние шорты 2022: модели, которые гармонично вписываются в любой образ (фото)

Шорты уже уверенно потеснили на модном пьедестале брюки и юбки.

Модные шорты — это один их главных атрибутов женского гардероба летом 2022 года. Они позволяют модницам не только продемонстрировать свои стройные ноги, но гармоничной вписываются в любой аутфит, как пляжный, так и повседневный.

Стилист Ольга Льдокова в своем модном блоге в Инстаграм поделилась модным "путеводителем", в котором рассказала и показала самые актуальные и трендовые модели шорт на лето 2022. Она также отметила, что стиль — это самовыражение каждого человека, и шорты это один из элементов, которые помогут показать свою индивидуальность.

Трендовые модели шорт на лето 2022

Льняные

Джинсовые

Бермуды костюмные

Боксеры

Бермуды джинсовые

Белые

Яркие

Спортивные трикотажные

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