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Топ-7 непростительных ошибок в летнем стиле-2022: избегайте их как огня (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Модные фейлы лета 2022 года Новость обновлена 10 июля 2022, 11:31
Модные фейлы лета 2022 года

Ошибки, которые мы каждый день можем лицезреть на улицах города

Жаркий сезон в самом разгаре, но многие барышни все еще допускают модные ошибки в летних образах.

Модный блогер lookbyirinka указала на самые распространенные ошибки летнего сезона. Среди них – перегруженный макияж, "зимние" сумки, силиконовые бретельки, натянутая майка и многие другие модные фейлы.

Главные ошибки в летних образах в 2022 году

Перегруженное макияжем лицо в жару смотрится не очень хорошо. Придерживайтесь того, уместен ли яркий макияж. Летом тем более.

Перегруженное макияжем лицо

"Зимние" сумки в летнем образе. Довольно легко понять, что эти сумки смотрятся громоздко. Они могут гармонично выглядеть в осенней и зимней многослойности, но с летними легкими нарядами им не по пути.

Зимние сумки в летнем образе

Ни в коем случае нельзя использовать короткие носки под кроссовки и кеды. Либо надеваем высокий носок, либо носок, которого не видно вообще (как на последнем фото).

короткие носки под кроссовки и кеды

Натянутая майка — это настоящий бич летнего гардероба. Мало того, что она, обтягивая, акцентирует все недостатки, такой прием удлиняет туловище, обрезая ноги. Видны все заклепки, ширинки и т.д., если натянуть ее на джинсы или шорты.

Натянутая майка

Бретелей бюстгальтера не должно быть видно. Выбирайте бюстгальтер бандо, либо пользуйтесь специальными зажимами. Если можете себе позволить, то носите одежду без белья.

Бретели бюстгальтера

Силиконовые лямки. Они добавляют вульгарщины даже в самый хороший образ.

Силиконовые лямки

Устойчивое мнение, что белое белье подходит под белую рубашку или блузку давно потеряло актуальность. Выбираем бежевое белье максимально приближенное к вашему тону кожи.

белое белье

Ранее стилист назвала и показала на фото самые неоднозначные модные тренды летнего сезона-2022.

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#Мода #Антитренды #Мода 2022