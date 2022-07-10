Топ-7 непростительных ошибок в летнем стиле-2022: избегайте их как огня (фото)

Ошибки, которые мы каждый день можем лицезреть на улицах города

Жаркий сезон в самом разгаре, но многие барышни все еще допускают модные ошибки в летних образах.

Модный блогер lookbyirinka указала на самые распространенные ошибки летнего сезона. Среди них – перегруженный макияж, "зимние" сумки, силиконовые бретельки, натянутая майка и многие другие модные фейлы.

Главные ошибки в летних образах в 2022 году

Перегруженное макияжем лицо в жару смотрится не очень хорошо. Придерживайтесь того, уместен ли яркий макияж. Летом тем более.

"Зимние" сумки в летнем образе. Довольно легко понять, что эти сумки смотрятся громоздко. Они могут гармонично выглядеть в осенней и зимней многослойности, но с летними легкими нарядами им не по пути.

Ни в коем случае нельзя использовать короткие носки под кроссовки и кеды. Либо надеваем высокий носок, либо носок, которого не видно вообще (как на последнем фото).

Натянутая майка — это настоящий бич летнего гардероба. Мало того, что она, обтягивая, акцентирует все недостатки, такой прием удлиняет туловище, обрезая ноги. Видны все заклепки, ширинки и т.д., если натянуть ее на джинсы или шорты.

Бретелей бюстгальтера не должно быть видно. Выбирайте бюстгальтер бандо, либо пользуйтесь специальными зажимами. Если можете себе позволить, то носите одежду без белья.

Силиконовые лямки. Они добавляют вульгарщины даже в самый хороший образ.

Устойчивое мнение, что белое белье подходит под белую рубашку или блузку давно потеряло актуальность. Выбираем бежевое белье максимально приближенное к вашему тону кожи.

Ранее стилист назвала и показала на фото самые неоднозначные модные тренды летнего сезона-2022.