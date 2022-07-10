Выбросите это из вашего гардероба: топ-5 антитрендов, которые легко заменить (фото)

Нестильная деталь разрушит любой образ

Некоторая одежда не теряет актуальности несколько сезонов подряд. Но и есть и те элементы гардероба, которые давным-давно устарели и единственное, что можно с ними сделать, выбросить. Вещи-антитренды могут годами пылиться на полках без дела, но лучше вовремя их "вычислить" и заменить на модные альтернативы.

Как передает "Телеграф", о главных антитрендах рассказывает стилист-имиджмейкер Диана под ником disty_list в Instagram. По ее словам, устаревшая одежда и аксессуары могут легко испортить даже стильный образ. Так что лучше иметь маленький, но актуальный гардероб.

Обувь на танкетке – один из антитрендов, который все еще может присутствовать в ваших, в том числе, летних нарядах. Стилист советует заменить устаревшие босоножки или туфли на обувь на платформе.

Выбирайте актуальную обувь

Ветровка, конечно, может быть удобной курточкой на период осени и весны, но испортит ваш образ. Если хотите выглядеть современной, то остановите свой выбор на альтернативе – бомбере.

Бомбер - стильный фасон куртки

Платье с баской – необычный фасон, но свою актуальность он потерял несколько сезонов назад. С баской стилист рекомендует попрощаться. А вот если хотите носить модное платье, то попробуйте модель я-ля облако.

Есть масса стильных платьев

Еще один антитренд – плиссированная юбка. Но и ей, к счастью, есть подходящая замена. Стилист предлагает вместо плиссировки купить атласную юбку.

Отдайте предпочтение атласу

Кюлоты уже давно вышли из моды, пишет стилист. Вместо этой модели брюк следует выбирать прямой крой, к тому же, он подходит к большинству типов фигуры.

Прямые брюки - мастхэв

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие юбки в моде этим летом. А также мы писали, как увеличить рост с помощью одежды: есть несколько проверенных "трюков".