Укр

Выбросите это из вашего гардероба: топ-5 антитрендов, которые легко заменить (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
31
Баска - уже не тренд
Баска - уже не тренд

Нестильная деталь разрушит любой образ

Некоторая одежда не теряет актуальности несколько сезонов подряд. Но и есть и те элементы гардероба, которые давным-давно устарели и единственное, что можно с ними сделать, выбросить. Вещи-антитренды могут годами пылиться на полках без дела, но лучше вовремя их "вычислить" и заменить на модные альтернативы.

Как передает "Телеграф", о главных антитрендах рассказывает стилист-имиджмейкер Диана под ником disty_list в Instagram. По ее словам, устаревшая одежда и аксессуары могут легко испортить даже стильный образ. Так что лучше иметь маленький, но актуальный гардероб.

Обувь на танкетке – один из антитрендов, который все еще может присутствовать в ваших, в том числе, летних нарядах. Стилист советует заменить устаревшие босоножки или туфли на обувь на платформе.

Обувь антитренд
Выбирайте актуальную обувь

Ветровка, конечно, может быть удобной курточкой на период осени и весны, но испортит ваш образ. Если хотите выглядеть современной, то остановите свой выбор на альтернативе – бомбере.

Антитренд куртка
Бомбер - стильный фасон куртки

Платье с баской – необычный фасон, но свою актуальность он потерял несколько сезонов назад. С баской стилист рекомендует попрощаться. А вот если хотите носить модное платье, то попробуйте модель я-ля облако.

Платье с баской антитренд
Есть масса стильных платьев

Еще один антитренд – плиссированная юбка. Но и ей, к счастью, есть подходящая замена. Стилист предлагает вместо плиссировки купить атласную юбку.

Антитренды юбки
Отдайте предпочтение атласу

Кюлоты уже давно вышли из моды, пишет стилист. Вместо этой модели брюк следует выбирать прямой крой, к тому же, он подходит к большинству типов фигуры.

Антитренды брюки, кюлоты
Прямые брюки - мастхэв

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие юбки в моде этим летом. А также мы писали, как увеличить рост с помощью одежды: есть несколько проверенных "трюков".

Теги:
#Мода #Стиль #Антитренды