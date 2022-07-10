Тренд летнего сезона-2022 — вязаные и соломенные сумки: с чем носить, чтобы выглядеть бесподобно (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 106
В моде легкость и натуральность
Вязаные и соломенные сумки находятся на пике актуальности в летнем сезоне 2022 года.
Такой летний аксессуар легко комбинируется с большей частью летнего гардероба. Стилист Ольга (@stilnodostupno) в Инстаграме рассказала, с чем сочетать вязаные и соломенные сумки этим летом, чтобы все завидовали вашему стилю.
Носим с:
Легкими и структурированными платьями
Джинсами и брюками
Майками и футболками
Сорочками и блузами
Любыми юбками и шортами
Добавим, что мода этим летом впечатляет разнообразием. В тренде минималистические и романтические платья, а также яркие купальники с вырезами и завязками.