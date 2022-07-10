Тренд летнего сезона-2022 — вязаные и соломенные сумки: с чем носить, чтобы выглядеть бесподобно (фото)

В моде легкость и натуральность

Вязаные и соломенные сумки находятся на пике актуальности в летнем сезоне 2022 года.

Такой летний аксессуар легко комбинируется с большей частью летнего гардероба. Стилист Ольга (@stilnodostupno) в Инстаграме рассказала, с чем сочетать вязаные и соломенные сумки этим летом, чтобы все завидовали вашему стилю.

Носим с:

Легкими и структурированными платьями

Джинсами и брюками

Майками и футболками

Сорочками и блузами

Любыми юбками и шортами

Добавим, что мода этим летом впечатляет разнообразием. В тренде минималистические и романтические платья, а также яркие купальники с вырезами и завязками.