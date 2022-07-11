Укр

Вне времени: топовые летние вещи, которые никогда не выходят из моды (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
6
Белая рубашка - мастхэв
Белая рубашка - мастхэв

На некоторую одежду сезонные тренды влияния не имеют

Определённая одежда, обувь и аксессуары остаются актуальными не то что сезонами, а годами. Многие вещи носили еще во времена принцессы Дианы и Мерлин Монро и продолжают надевать сейчас.

Как пишет "Телеграф", о так называемых вечных вещах летнего гардероба рассказывает стилист Дарья Григора в Instagram. Она выделяет 18 позиций, без которых невозможен стильный лук в летнее время. Эти вещи прекрасно складываются между собой в образы и образуют timeless капсулу вашего гардероба.

Одежда, которая никогда не выходит из моды

Среди предметов "вечной" одежды стилист выделяет такие базовые варианты:

  • Белая майка в рубчик
  • Черная футболка
  • Платье-комбинация
  • Джинсовые шорты
  • Светлые джинсы
  • Рубашки – белая льняная и хлопковая свободного кроя
  • Тельняшка
  • Джинсовая куртка
  • Льняные свободные брюки

Эти вещи, по словам стилиста, отменно впишутся в кэжуал-гардероб и с ними вы точно составите немало современных комфортных образов.

Белая майка и черная футболка
Базовый верх
Платье-комбинация
Незаменимое платье для многих луков летом
Джинсовые шорты и брюки
Джинс - практичный выбор
Летние женские рубашки
Без рубашек из натуральных тканей летом никак
Тельняшка и джинсовая куртка
Многофункциональная одежда
Летние брюки
Удобные для лета брюки

Обувь и аксессуары, актуальные в любой сезон

Некоторые модели обуви и виды аксессуаров так же проходят словно сквозь года и надиктованные дизайнерами тенденции. С такими вещами всегда можно составить стильный лук. В том числе это:

  • Шелковый платок
  • Очки
  • Белые спортивные кеды
  • Классические шлепанцы из кожи коричневого цвета
  • Черные сандалии со слегка утолщенной подошвой
  • Элегантные босоножки на удобном каблуке
  • Летняя сумка-шопер
  • Сумка-корзина из соломки или рафии
Платок и очки
Платок и очки повысят градус стиля в вашем образе
Летняя обувь
Топ-4 пар обуви на лето
Летние сумки
Приобретите как минимум две стильные сумки

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие шорты в моде летом-2022. Дизайнеры порадовали широким выбором и разнообразием фасонов. А также мы писали о самых неоднозначных трендах этого года. В их числе прием с двумя купальниками и обувь, словно "вторая кожа".

Теги:
#Мода #Стиль