Вне времени: топовые летние вещи, которые никогда не выходят из моды (фото)

На некоторую одежду сезонные тренды влияния не имеют

Определённая одежда, обувь и аксессуары остаются актуальными не то что сезонами, а годами. Многие вещи носили еще во времена принцессы Дианы и Мерлин Монро и продолжают надевать сейчас.

Как пишет "Телеграф", о так называемых вечных вещах летнего гардероба рассказывает стилист Дарья Григора в Instagram. Она выделяет 18 позиций, без которых невозможен стильный лук в летнее время. Эти вещи прекрасно складываются между собой в образы и образуют timeless капсулу вашего гардероба.

Одежда, которая никогда не выходит из моды

Среди предметов "вечной" одежды стилист выделяет такие базовые варианты:

Белая майка в рубчик

Черная футболка

Платье-комбинация

Джинсовые шорты

Светлые джинсы

Рубашки – белая льняная и хлопковая свободного кроя

Тельняшка

Джинсовая куртка

Льняные свободные брюки

Эти вещи, по словам стилиста, отменно впишутся в кэжуал-гардероб и с ними вы точно составите немало современных комфортных образов.

Базовый верх

Незаменимое платье для многих луков летом

Джинс - практичный выбор

Без рубашек из натуральных тканей летом никак

Многофункциональная одежда

Удобные для лета брюки

Обувь и аксессуары, актуальные в любой сезон

Некоторые модели обуви и виды аксессуаров так же проходят словно сквозь года и надиктованные дизайнерами тенденции. С такими вещами всегда можно составить стильный лук. В том числе это:

Шелковый платок

Очки

Белые спортивные кеды

Классические шлепанцы из кожи коричневого цвета

Черные сандалии со слегка утолщенной подошвой

Элегантные босоножки на удобном каблуке

Летняя сумка-шопер

Сумка-корзина из соломки или рафии

Платок и очки повысят градус стиля в вашем образе

Топ-4 пар обуви на лето

Приобретите как минимум две стильные сумки

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие шорты в моде летом-2022. Дизайнеры порадовали широким выбором и разнообразием фасонов. А также мы писали о самых неоднозначных трендах этого года. В их числе прием с двумя купальниками и обувь, словно "вторая кожа".