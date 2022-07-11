Вне времени: топовые летние вещи, которые никогда не выходят из моды (фото)
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На некоторую одежду сезонные тренды влияния не имеют
Определённая одежда, обувь и аксессуары остаются актуальными не то что сезонами, а годами. Многие вещи носили еще во времена принцессы Дианы и Мерлин Монро и продолжают надевать сейчас.
Как пишет "Телеграф", о так называемых вечных вещах летнего гардероба рассказывает стилист Дарья Григора в Instagram. Она выделяет 18 позиций, без которых невозможен стильный лук в летнее время. Эти вещи прекрасно складываются между собой в образы и образуют timeless капсулу вашего гардероба.
Одежда, которая никогда не выходит из моды
Среди предметов "вечной" одежды стилист выделяет такие базовые варианты:
- Белая майка в рубчик
- Черная футболка
- Платье-комбинация
- Джинсовые шорты
- Светлые джинсы
- Рубашки – белая льняная и хлопковая свободного кроя
- Тельняшка
- Джинсовая куртка
- Льняные свободные брюки
Эти вещи, по словам стилиста, отменно впишутся в кэжуал-гардероб и с ними вы точно составите немало современных комфортных образов.
Обувь и аксессуары, актуальные в любой сезон
Некоторые модели обуви и виды аксессуаров так же проходят словно сквозь года и надиктованные дизайнерами тенденции. С такими вещами всегда можно составить стильный лук. В том числе это:
- Шелковый платок
- Очки
- Белые спортивные кеды
- Классические шлепанцы из кожи коричневого цвета
- Черные сандалии со слегка утолщенной подошвой
- Элегантные босоножки на удобном каблуке
- Летняя сумка-шопер
- Сумка-корзина из соломки или рафии
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие шорты в моде летом-2022. Дизайнеры порадовали широким выбором и разнообразием фасонов. А также мы писали о самых неоднозначных трендах этого года. В их числе прием с двумя купальниками и обувь, словно "вторая кожа".