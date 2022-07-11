Как добавить образам изюминки: стилист назвала "жаркие" тренды, которые выделят вас из толпы (фото)
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В трендах этим летом — нательные украшения и колготки в сетку
Следить за модой и полностью ей следовать сложно, да и никому, по большому счету, не нужно. А вот добавлять интересные новинки к уже существующему правильному, индивидуально подобранному летнему гардеробу рекомендуют многие стилисты.
Модный блогер Майя Кривобокова рассказала, какие тренды сделают ваши летние образы более сочными и красивыми.
Украшение на голову
Может быть в виде вязаной шапочки или же полностью состоять из камней. Смелое украшение сделает образ неповторимым и запоминающимся.
Нательное украшение
Пользуются популярностью не только классические украшения, но и нечто более оригинальное. Пример такого необычного украшения — цепочка на тело.
Платье-сетка
Платья и юбки в крупную сетку, созданные в технике макраме, бесспорно стилеобразующий тренд, который способен преобразить любой ваш образ.
Ремень на бедрах
Культовые низкие брюки и юбки родом из 2000-х заполнили коллекции сезона весна-лето-2022, соответственно и ремень опустился ниже привычного. Не забываем, что это нарушает пропорции тела.
Колготки в сетку
Такие колготки имеют довольно крупное переплетение, напоминающее рыболовную сеть. Однако некоторые дизайнеры показали и мелкую.
Костюм с боксерами
Оверсайз-рубашка и шорты-боксеры — самое модное комбо лета 2022 года. Такой костюм станет универсальным нарядом для самых разных случаев.
Объёмные цветы
Неочевидный и романтичный тренд на лето — объемные цветы на платьях, топах и даже купальниках.
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