Укр

Треники и растянутая футболка не подойдут: топ-10 стильных вариантов домашней одежды (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
56
Домашний лук важен для тех, кто работает дома
Домашний лук важен для тех, кто работает дома

Домашняя одежда может быть не только комфортной, а и модной

На выход, будь то работа или прогулка, мы надеваем самую качественную и стильную одежду, стараясь учесть все последние тренды лета-2022. Тогда как дома многие часто забывают о внешнем виде, делая упор на удобство. Стилисты в один голос твердят: даже в домашней обстановке можно быть стильной и привлекательной.

Как пишет "Телеграф", о самой актуальной домашней одежде рассказывает стилист Дарья Григора в Instagram. По ее словам, производители думают о том, как должна выглядеть современная домашняя одежда, если это не стереотипные "треники и растянутая футболка". Найти удобные и стильные вещи сейчас, уверяет стилист, можно в любом масс, мидл и люксмаркете.

Как пишет стилист, после перехода многих профессий в онлайн-пространство и пандемии коронавируса, которая многое поменяла, возникла потребность в качественной домашней одежде, которая:

  • была бы удобной, чтобы просидеть в ней до 8 часов;
  • имела бы адекватный вид, чтобы можно было принять видеозвонок или поучаствовать в онлайн-совещании, выбежать при надобности в магазин.

Так, для дома лучше выбирать натуральные ткани и базовые цвета или же пастельные оттенки. Один из оптимальных вариантов одежды для дома – трикотажный костюм. Брюки могут быть как свободного кроя, так и более обтягивающими. Если речь о комплекте, то кардиган можно дополнить майкой или топом.

Домашняя одежда
Костюм - мастхэв для дома
Домашняя одежда
Домашняя одежда может выглядеть стильно
Домашняя одежда
В топе - спокойные оттенки

Домашний лук можно составить и с шортами или же платьем, юбкой, а в более прохладное время года – удлиненным джемпером.

Домашняя одежда
Удобно и женственно
Домашняя одежда
Уютные варианты

Ранее "Телеграф" рассказывал о летних вещах, которые никогда не выходят из моды. Без них невозможен ни один базовый гардероб.

Теги:
#Мода #Стиль #домашняя одежда