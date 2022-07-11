Треники и растянутая футболка не подойдут: топ-10 стильных вариантов домашней одежды (фото)

Домашняя одежда может быть не только комфортной, а и модной

На выход, будь то работа или прогулка, мы надеваем самую качественную и стильную одежду, стараясь учесть все последние тренды лета-2022. Тогда как дома многие часто забывают о внешнем виде, делая упор на удобство. Стилисты в один голос твердят: даже в домашней обстановке можно быть стильной и привлекательной.

Как пишет "Телеграф", о самой актуальной домашней одежде рассказывает стилист Дарья Григора в Instagram. По ее словам, производители думают о том, как должна выглядеть современная домашняя одежда, если это не стереотипные "треники и растянутая футболка". Найти удобные и стильные вещи сейчас, уверяет стилист, можно в любом масс, мидл и люксмаркете.

Как пишет стилист, после перехода многих профессий в онлайн-пространство и пандемии коронавируса, которая многое поменяла, возникла потребность в качественной домашней одежде, которая:

была бы удобной, чтобы просидеть в ней до 8 часов;

имела бы адекватный вид, чтобы можно было принять видеозвонок или поучаствовать в онлайн-совещании, выбежать при надобности в магазин.

Так, для дома лучше выбирать натуральные ткани и базовые цвета или же пастельные оттенки. Один из оптимальных вариантов одежды для дома – трикотажный костюм. Брюки могут быть как свободного кроя, так и более обтягивающими. Если речь о комплекте, то кардиган можно дополнить майкой или топом.

Костюм - мастхэв для дома

Домашняя одежда может выглядеть стильно

В топе - спокойные оттенки

Домашний лук можно составить и с шортами или же платьем, юбкой, а в более прохладное время года – удлиненным джемпером.

Удобно и женственно

Уютные варианты

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