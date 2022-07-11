Выгодное вложение: топ-8 вещей, которые остаются в моде десятилетиями (фото)

Некоторым вещам не подвластны модные тенденции и веяния

Некоторая одежда не теряет своей актуальности на протяжении десятилетий. В свое время в тех или иных вещах, которые уже стали базовыми и остаются модными вне трендов и времени, появлялись многие знаменитые иконы стиля. В их числе принцесса Диана, Мэрилин Монро, Джулия Робертс, Мадонна, Виктория Бэкхэм, Дрю Берримор, Шер, Вайнона Райдер и Шэрон Стоун.

Как пишет "Телеграф", о вещах, которые вечно в моде, рассказала стилист под ником anna.le.nova в Instagram. По ее словам, именно в такую одежду можно смело инвестировать, так как она должна быть высокого качества и тогда прослужит вам долгое время. Стилист советует выбирать максимально простые и универсальные вещи без лишних элементов или декора.

Так, в топ-8 вещей, которые всегда в моде, попадает белая футболка. Этот базовый верх может быть частью минималистического образа или же стать одним из элементов в многослойном луке.

Мастхэв любого гардероба

Не менее вечная вещь – черная водолазка. Здесь очень важно, чтобы она была выполнена из натуральной ткани, иначе быстро утратит товарный вид.

Эту вещь в свои годы носила знаменитая Монро

Белая рубашка свободного кроя – еще один мастхэв, который пригодится в гардеробе в любое время года. А если вещь из натуральной ткани, то в ней будет нежарко в жару.

Выбор принцессы Дианы

Что касается брюк, то базовая вещь, конечно, это джинсы. Чтобы вы всегда выглядели актуально – выбирайте прямой крой.

Следуйте примеру Виктории Бэкхэм

Кожаная косуха – обязательный атрибут гардероба любой модницы. В современное время с такой курткой можно составить массу нарядов, начиная от стиля гранж, заканчивая кэжуал и романтическим.

Практично и стильно

В качестве базовой верхней одежды годится прямое бежевое пальто. Фасон без лишних деталей и декора будет актуальным в любом сезоне.

Такое пальто повысит градус стиля

Удлиненный черный пиджак – еще одна необходимая вещь в гардеробе, которая дополнит множество стильных луков.

Базовая вещь в любом гардеробе

Тренч свободного кроя носили как десятилетия назад, так и сейчас. Данная верхняя одежда всегда выглядит стильно и добротно.

Удобно и со вкусом

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