Всегда в моде: 5 вещей, которые должны быть в гардеробе каждой модницы (фото)
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Модные лайфхаки от французских модниц.
Некоторые вещи, обувь и аксессуары не теряют актуальности не то чтобы несколько сезонов подряд, а остаются трендовыми на протяжении нескольких лет. Поэтому если вы хотите всегда быть стильной, важно добавить в свой гардероб эти вещи.
Так как самыми стильными в мире считаются француженки, то и за модными советами стоит обращаться именно к ним, пишет портал prostoway. Парижский стиль прост и элегантн одновременно, а подражать ему очень легко.
Вещи, которые всегда в моде
- Прямые джинсы — такие штаны хорошо сидят на любой фигуре, а благодаря нейтральности кроя подходят абсолютно к любой одежде.
- "Чайное платье" — особенность этого наряда в простоте кроя: свободный, но слегка приталенным силуэт, легкость, незаметный цвет и, как правило, цветочный принт.
- Плетеная сумка — такая модель сочетается практически со всем.
- Черный джемпер — вещь на все времена и все случаи. Такой джемпер можно надеть куда угодно: начиная от свидания, заканчивая торжественным мероприятием.
- Топ в винтажном стиле — романтические блузы с объемными рукавами хорошо подойдут как к джинсам, так и к юбкам.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие юбки в моде этим летом. А также мы писали, как увеличить рост с помощью одежды: есть несколько проверенных "трюков".