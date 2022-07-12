Джинсовые шорты снова в моде-2022: образы со стильными моделями на каждый день (фото)

Такие шортики практичные, стильные и комфортные

В летних трендах лета 2022 года года нашли свое место джинсовые шорты.

Джинсовые шорты – новая классика, отмечает стилист и модный блогер Ольга (@stilnodostupno). Последние годы наиболее актуальными джинсовыми шортами стали удлиненные модели, не облегающие полностью ноги. И именно такие джинсовые шорты мы можем отнести к современной классике. Ибо эта модель еще очень долго будет актуальна.

Эксперт поделилась подборкой стильных образов с джинсовыми шортами актуальных моделей. С чем носить этот предмет гардероба, смотрите ниже.

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