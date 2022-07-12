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Джинсовые шорты снова в моде-2022: образы со стильными моделями на каждый день (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Самые стильные джинсовые шорты летом 2022 года
Самые стильные джинсовые шорты летом 2022 года

Такие шортики практичные, стильные и комфортные

В летних трендах лета 2022 года года нашли свое место джинсовые шорты.

Джинсовые шорты – новая классика, отмечает стилист и модный блогер Ольга (@stilnodostupno). Последние годы наиболее актуальными джинсовыми шортами стали удлиненные модели, не облегающие полностью ноги. И именно такие джинсовые шорты мы можем отнести к современной классике. Ибо эта модель еще очень долго будет актуальна.

Эксперт поделилась подборкой стильных образов с джинсовыми шортами актуальных моделей. С чем носить этот предмет гардероба, смотрите ниже.

Джинсовые шорты 2022
Джинсовые шорты 2022
Джинсовые шорты 2022
Джинсовые шорты 2022
Джинсовые шорты 2022
Джинсовые шорты 2022
Джинсовые шорты 2022
Джинсовые шорты 2022
Джинсовые шорты 2022

Ранее "Телеграф" рассказал, какие 5 деталей в одежде испортят даже самый модный образ. Избегайте этих ошибок и будете выглядеть стильно.

Теги:
#Мода #Шорты #Тренды #Джинсовые шорты #Мода 2022