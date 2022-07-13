Как носить спортивные шорты вне спортзала: подборка стильных летних образов (фото)

Спортивные шорты — обязательная вещь для жаркого лета

Шорты – один из базовых элементов летнего гардероба. В этом сезоне в тренде множество моделей: от ультракоротких шортов до бермудов. В числе модных вариантов и спортивные шорты, которые можно миксовать с разными стилями.

Как сообщает "Телеграф", о том, как носить спортивные шорты вне спортзала, подробно рассказала стилист под ником stylist.inna в Instagram. По ее словам, есть масса стильных образов, которые можно составить со спортивными шортами в этом сезоне.

Как пишет стилист, наиболее удачные сочетания с шортами в спортивном стиле – это луки с классическим жакетом или рубашкой и топом. Кроме того, по словам стилиста, этот фасон шортов также можно носить со спортивными элементами гардероба. Это могут быть худи, бомберы, футболки. Однако в таком случае нужно быть осторожными с выбором обуви. Выбирая кеды или кроссовки, вид может быть таким, будто вы и впрямь собрались на тренировку. Вместо них стилист советует обуть минималистические босоножки, сандалии, вьетнамки на грубой подошве. В крайне случае дополните лук хотя бы какой-нибудь классической сумочкой или клатчем, распустите волосы и добавьте аксессуары.

В сочетании с худи

Спортивные шорты носит, в том числе, Белла Хадид

На выбор - монохром или яркий микс

Модные фасоны этого сезона

Расслабленные и комфортные образы

Для лета самое то

Стильные и сочные луки

Комбинируются как с пиджаками, так и с рубашками

Ранее "Телеграф" рассказывал о горячих тенденция лета-2022 касательно обуви. В моде уйма фасонов и моделей – от трендовых дутых шлепанец до элегантных босоножек с тонкими ремешками.

А также мы писали, как выбрать ткань летом, чтобы в одежде было комфортно и не слишком жарко. По словам стилиста, есть несколько важных нюансов.