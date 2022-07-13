Как носить вышиванку в повседневной жизни: топ-10 стильных образов (фото)

Вышитая сорочка может стать яркой частью вашего лука

Один из главных трендов лета-2022 – этнические мотивы и вышитые сорочки. Многие привыкли надевать вышинку по особому случаю, но этот элемент гардероба вполне удобен и в повседневной жизни. К тому же, в жару ткань украинской сорочки будет весьма комфортной.

О том, как правильно стилизовать вышиванку, рассказывает стилист Яна Платнова в Instagram. Она добавляет, что вышиванки – это история народов, а в нашем случае еще и душа и код нации. Вышитые блузы и рубашки становятся все более популярным предметом гардероба.

Предмет национальной одежды украинцев может быть полноценным и функциональным элементом стильного образа. Сочетать вышиванку можно с разным низом. Это могут быть как джинсы, так и брюки свободного или прямого кроя. Надеть сорочку уместно и под юбку, причем, длина не ограничена, будь то миди или макси. Очень стильно вышиванка смотрится с базовыми вещами летнего гардероба — джинсовыми юбками и шортами.

Вышиванка, шорты и кроссовки - стильная формула

Лук с вышитой сорочкой может быть практичным

Классическое сочетание черного и красного

Дополнять луки с вышиванкой нужно актуальными аксессуарами, в частности, ремнями и сумками. Уместны этнические мотивы и натуральные фактуры и оттенки. В зависимости от одежды, подойдут как каблуки – босоножки, мюли, сабо или клоги, так и обувь на плоском ходу. Более того, образ, приближенный к стилю кэжуал, смело дополняйте белыми кроссовками.

Отлично и под каблук

Стильно и с юбкой, и с брюками

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