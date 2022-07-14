Устаревшие фасоны и принты: какие платья этим летом уже неактуальны (фото)

Рассказываем, на что обращать внимание при выборе наряда этим летом

В летнюю пору платья — незаменимый элемент гардероба любой представительницы прекрасного пола. Эти наряды считаются женственными и универсальными, поэтому стоит знать, с какими моделями можно иметь дело, а с каким давно пора попрощаться.

Стилисты и модные блогеры отмечают, что при выборе наряда всегда нужно обращать внимание на то, не устарел ли крой, фасон, принт. Предлагаем разобраться с неактуальными летними платьями этого года, а также их стильными альтернативами.

Убираем трикотажные платья маечного типа с принтом. Выбираем модель без принта, прямого кроя и длины миди.

Платья-бандо, как и вся облегающая одежда, вышли из моды. Их можно заменить на приталенные фасоны длины миди.

На смену платьям в стиле секси из прозрачного кружева, подчеркивающим все прелести фигуры, пришли модели бохо. Это свободные платья из натуральных материалов — хлопка, льна — с отделкой из кружева.

Платье-рубашка — это уже база гардероба. Крой, ткань, модель слева потеряла свою актуальность. Актуальны — накладные карманы, более плотная ткань и длина миди.

Сарафан слева — неактуальное сочетание хлопка и кружева, тканевый ремень убираем на кожаный — так образ будет смотреться выигрышней.

Обращайте внимание на подол платья. Слева модель уже неактуальна. Если захочется асимметрию, тогда оголите одно плечико.

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