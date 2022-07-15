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Платье-майка или в горошек? Топ-9 нарядов, которые в тренде летом-2022 (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Модные платья летом 2022 года
Модные платья летом 2022 года

Модный блогер назвала 9 актуальных моделей и принтов сезона

В отличие от антитрендов летних платьев 2022, их актуальные альтернативы порадовали модниц.

Дизайнеры предлагают большой выбор фасонов на любую фигуру и любой вкус — от минимализма и классических моделей до дерзких и сексуальных вариантов. Модный блогер SAMAL SAN назвала и показала актуальные модели и принты платьев, которые можно смело носить этим летом.

Топ-9 платьев лета, которые должны быть в летнем гардеробе в 2022 году

1. Ультрамини

Ультрамини

2. Платье в горошек

Платье в горошек

3. Воздушные платья

Воздушные платья

4. Плетение и вязание

Плетение и вязание платья

5. Абстрактный принт

Абстрактный принт

6. Вырезы

Вырезы

7. Платье-майка

Платье-майка

8. Цветочный принт

Цветочный принт

9. Платья-комбинации

Платья-комбинации

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие летние вещи никогда не выходят из моды. Без этой одежды ваш гардероб будет "бедным" и малофункциональным.

Теги:
#Мода #Платья #Тренды #Мода 2022