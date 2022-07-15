Платье-майка или в горошек? Топ-9 нарядов, которые в тренде летом-2022 (фото)
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Модный блогер назвала 9 актуальных моделей и принтов сезона
В отличие от антитрендов летних платьев 2022, их актуальные альтернативы порадовали модниц.
Дизайнеры предлагают большой выбор фасонов на любую фигуру и любой вкус — от минимализма и классических моделей до дерзких и сексуальных вариантов. Модный блогер SAMAL SAN назвала и показала актуальные модели и принты платьев, которые можно смело носить этим летом.
Топ-9 платьев лета, которые должны быть в летнем гардеробе в 2022 году
1. Ультрамини
2. Платье в горошек
3. Воздушные платья
4. Плетение и вязание
5. Абстрактный принт
6. Вырезы
7. Платье-майка
8. Цветочный принт
9. Платья-комбинации
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие летние вещи никогда не выходят из моды. Без этой одежды ваш гардероб будет "бедным" и малофункциональным.